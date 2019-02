Diretta Matera Bisceglie/ Streaming video e tv: lucani ancora con la Berretti (Serie C)

Matera Bisceglie, che sarà diretta dal signor Federico Longo, si gioca alle ore 20:30 di domenica 3 febbraio: siamo nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, per il girone C. Possiamo dire che per la squadra pugliese questa è la grande occasione per riprendere punti utili alle avversarie dirette per la salvezza: ancora una volta infatti il Matera si presenterà in campo con la Berretti, che ha perso le ultime cinque partite incassando un totale di 23 gol e segnandone appena uno. Domenica scorsa un pesantissimo 1-6 contro la Vibonese, in settimana altri 26 punti di penalizzazione: i lucani accusano un ritardo di 25 lunghezze dalla Paganese penultima e di 35 dalla salvezza diretta, ma soprattutto rischiano seriamente di non finire il campionato visto che a breve la Lega Pro dovrebbe decidere in merito. Va tutto a vantaggio del Bisceglie, che nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro la Viterbese: cinque ko in fila per i pugliesi e vittoria che manca dal 9 dicembre, l’ultimo gol risale a quella partita ed è lontano 694 minuti ma oggi, salvo clamorose sorprese, potrebbe e dovrebbe tornare la vittoria nella diretta di Matera Bisceglie, di cui ora presentiamo le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Matera Bisceglie non è disponibile, perchè le partite del campionato di Serie C (anche quelle in onda sulla televisione di stato) sono sul portale elevensports.it: gli abbonati al servizio – gratuito per chi rinnovasse dalla passata stagione – potranno dunque usufruire di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per la diretta streaming video, eventualmente si potrà anche acquistare di volta in volta il singolo evento che comporta un costo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI MATERA BISCEGLIE

Per Matera Bisceglie, Eduardo Imbimbo sceglie di schierare il 4-4-2: i suoi ragazzi sono in campo con Fortunato tra i pali, Lamacchia e Ripanto a presidiare la zona centrale della difesa e due terzini in Mascioli e Zumpano. A centrocampo agiscono Grieco e Hysaj che formano la cerniera a protezione della retroguardia, poi altri due laterali che saranno Telesca e Samsam, eventualmente impiegati come esterni di un settore offensivo che potrebbe essere disposto a quattro con Mariano e Gorghini che rappresenteranno il tandem offensivo. Nel Bisceglie è squalificato Zigrossi, e dunque a completare la difesa con Maestrelli e Markic sarà Maccarrone, con Cerofolini tra i pali; a centrocampo ci sono Calandra e Giron che danno una mano partendo dalle corsie, Parlati agisce in cabina di regia con Giacomarro e Risolo che sono le due mezzali. Questi due giocatori daranno una mano anche alla fase offensiva, provando a inserirsi negli spazi; davanti dovrebbero essere confermati Cuppone e Jovanovic, ma Starita ha una possibilità di iniziare la partita magari anche come ala sinistra.



