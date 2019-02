Diretta Napoli Empoli Primavera/ Streaming video e tv: Baronio insegue un posto nei playoff

Napoli Empoli Primavera, diretta dall’arbitro Claudio Panettella della sezione Aia di Bari, è il posticipo che alle ore 10.00 di questa mattina, domenica 3 febbraio 2019, chiuderà il programma della diciassettesima giornata del campionato Primavera 1, il massimo torneo giovanile del calcio italiano. Napoli Empoli Primavera metterà di fronte due squadre che hanno situazioni di classifica ben differenti nel campionato in corso: il Napoli infatti è a quota 22 punti, per cui perfettamente in corsa per giocarsi un posto nei playoff scudetto al termine della stagione regolare, anche se sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Milan, nonostante i rossoneri stiano vivendo un campionato complicato e siano rivali proprio dell’Empoli nella corsa alla salvezza. Anche i toscani sono comunque reduci da una vittoria, ottenuta contro l’Udinese: in classifica dunque 14 punti per gli ospiti, che comunque devono solo pensare a raccogliere il massimo numero di punti per conquistare la permanenza nella categoria.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Napoli Empoli Primavera sarà visibile oggi in diretta tv su Sportitalia, naturalmente alle ore 10.00: Sportitalia in questa stagione è sempre più la casa del campionato Primavera, del quale trasmetterà un gran numero di incontri per ciascuna giornata. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo anche la diretta streaming video disponibile sul sito di Sportitalia, oltre ai riferimenti ufficiali delle due società che sicuramente ci terranno informati sull’andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EMPOLI PRIMAVERA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Napoli Empoli Primavera che ci terrà compagnia oggi pomeriggio. I padroni di casa partenopei di Roberto Baronio dovrebbero schierarsi con il 3-4-1-2 che prevede D’Andrea in porta; davanti a lui difesa a tre che dovrebbe essere composta da Zanoli, Esposito e Manzi; a centrocampo i titolari dovrebbero essere invece da destra a sinistra Mezzoni, Mamas, Micillo e Zedadka; infine l’attacco con Gaetano trequartista in appoggio alle due punte Palmieri e Sgarbi. La risposta dell’Empoli di Lamberto Zauli dovrebbe prevedere invece come modulo il 4-3-2-1: Saro in porta; Donati terzino destro, Matteucci e Curto nella coppia centrale difensiva, Ricchi sarà invece il terzino sinistro; nel terzetto di centrocampo ci aspettiamo titolari Perretta, Belardinelli e Ricci; infine in attacco ecco Bozhanaj e capitan Montaperto sulla linea della trequarti, in appoggio al centravanti Cvancara.



