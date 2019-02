Diretta New England Patriots Los Angeles Rams/ Superbowl 2019 streaming video Rai: orario e risultato live

Los Angeles Rams New England Patriots è il Superbowl LIII, ovvero la 53^ edizione della finale di football NFL: al Mercedes Benz Stadium di Atlanta, con inizio alla mezzanotte di lunedì 4 febbraio (ovviamente orario italiano), le due squadre si affrontano nella partita che assegna il titolo della stagione 2018-2019. Un evento epocale, come ormai sappiamo: il Superbowl è forse la manifestazione sportiva che attira più appassionati dal punto di vista televisivo, anche per tutto il contorno (per esempio lo show dell’intervallo, un evento nell’evento che quest’anno vedrà i Maroon 5 come protagonisti). Dal lato sportivo, New England arriva alla finale per il terzo anno consecutivo e potrebbe vincere il suo sesto Superbowl: facendolo, impatterebbe un record che appartiene ancora ai Pittsburgh Steelers. I Los Angeles Rams invece hanno vinto solo una volta in tre partecipazioni, ma quando lo hanno fatto erano a St. Louis, la città che li ha ospitati fino al 2015 prima del ritorno in California. Non vediamo l’ora di assistere alla diretta di Los Angeles Rams New England Patriots, convinti che comunque vada sarà una grande partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL SUPERBOWL 2019

Appuntamento per tutti con la diretta tv di Los Angeles Rams New England Patriots: il Superbowl sarà infatti trasmesso dalla televisione di stato, precisamente su Rai Due. In questo modo tutti gli appassionati potranno sintonizzarsi anche sul sito www.raiplay.it e, selezionando il canale di riferimento, assistere alla partita anche in diretta streaming video. Apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone serviranno anche agli abbonati alla piattaforma DAZN, che ha mandato in onda anche i playoff del football NFL: potrete eventualmente installare l’applicazione direttamente su una smart tv con connessione a internet, oppure sfruttare i vostri dispositivi collegandoli allo schermo tramite Chromecast.

LOS ANGELES RAMS NEW ENGLAND PATRIOTS, STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

RISULTATI E PRECEDENTI

Los Angeles Rams New England Patriots è una partita che ha già rappresentato un Superbowl, e torneremo sull’argomento; i Patriots hanno creato una delle più grandi dinastie nella storia degli sport americani, riuscendo a rimanere sulla breccia per quasi 20 anni e dimostrandosi ancora una volta la squadra da battere. Tom Brady compete per il ruolo platonico di quarterback più forte di tutti i tempi e forse già lo è; New England ha raggiunto il 53^ Superbowl dopo una regular season da 11 vittorie e 5 sconfitte nella AFC East, poi nei playoff ha battuto i Los Angeles Chargers nel Divisional Round e i Kansas City Chiefs nel Championship, una delle partite più belle di sempre e risolta anche e soprattutto dal genio di Brady. Ancora migliore il record dei Los Angeles Rams nella AFC West (12-4), ai playoff i californiani hanno battuto i Dallas Cowboys per poi superare i New Orleans Saints nel finale, un’altra gara strepitosa con i campioni del 2010 che hanno vissuto una sconfitta bruciante. Se per i Patriots l’ultimo Superbowl è quello dello scorso anno, perso contro i Philadelphia Eagles di Nick Foles, i Rams non ne giocavano uno addirittura dal 2002, nell’episodio già citato; l’ultima vittoria è invece quella del 2000. Sarà anche una sfida generazionale tra Tom Brady e Sean Mannion, con il primo che potrebbe anche passare il testimone al secondo, pronto definitivamente a entrare nel novero dei migliori del suo ruolo. Staremo a vedere, in ogni caso; quel che conta è che il 53^ Superbowl sta per cominciare…



