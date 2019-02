Diretta Olbia Pontedera/ Streaming video e tv: granata favoriti al Bruno Nespoli (Serie C)

Olbia Pontedera, diretta dall’arbitro Paride Tremolada, domenica 3 febbraio 2019 alle ore 14.30, sarà una delle sfide nel programma della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Nello scorso turno infrasettimanale i sardi hanno dato una scossa al loro cammino in campionato, andando a vincere 2-1 in casa contro la forte Entella. Un successo che li mantiene al quartultimo posto in classifica, ad un solo punto dalla zona che varrebbe la salvezza diretta a fine stagione. Continua a veleggiare in zona play off invece il Pontedera che anche nel match in casa contro il Siena ha esibito una prova gagliarda, pareggiando 3-3 e restando agganciata al settimo posto in classifica, in coabitazione con il Novara.

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Fratelli Bruno Nespoli di Olbia. I padroni di casa sardi schiereranno Marson in porta, Pisano sull’out difensivo di destra e Cotali sull’out difensivo di sinistra, mentre Iotti e Bellodi formeranno la coppia di centrali della retroguardia. Pennington, Muroni e Vallocchia saranno i centrocampisti alle spalle del trequartista Ragatzu, che ispirerà la coppia offensiva formata dal colombiano Ceter Valencia (autore di una doppietta nell’ultimo match interno contro l’Entella) e da Ogunseye. Risponderà il Pontedera con una difesa a tre con Vettori, Benedetti e Ropolo schierati davanti all’estremo difensore Biggeri. Caponi, Calcagni e Serena si muoveranno per vie centrali nella linea di centrocampo toscana, con Magrini laterale di destra e Mannini laterale di sinistra. Sul fronte offensivo La Vigna da trequartista lavorerà alle spalle dell’unica punta di ruolo, Tommasini.

Le due squadre si affronteranno tatticamente col 4-3-1-2 scelto dall’allenatore dell’Olbia, Michele Filippi, e col 3-5-1-1 disegnato dal mister del Pontedera, Ivan Maraia. Toscani vincenti 2-1 nel match d’andata di questo campionato con gol di Calcagni e Caponi, sardi capaci solo di accorciare le distanze con Vallocchia. L’Olbia ha vinto 2-0 l’ultimo precedente casalingo di campionato contro il Pontedera, reti decisive di Ragatzu su rigore e di Senesi il 24 settembre 2017.

Le agenzie di scommesse concedono un lievissimo favore del pronostico per la vittoria fuori casa al Pontedera rispetto all’Olbia padrona di casa. Vittoria interna quotata 2.75 da Bwin, mentre Bet365 offre a una quota di 3.00 il pareggio e la vittoria in trasferta viene quotata 2.50 da William Hill. Le quote sui gol siglati nei 90’ dalle due squadre vedono l’over 2.5 fissato a 1.95 da Eurobet, che propone a 1.75 l’under 2.5.



