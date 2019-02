Diretta Paganese Potenza/ Streaming video e tv: quote, lucani totalmente favoriti (Serie C)

Paganese Potenza viene diretta dal signor Davide Moriconi: alle ore 16:30 di domenica 3 febbraio le due squadre si affrontano allo stadio Torre nella ventiquattresima giornata del girone C della Serie C 2018-2019. Quella campana è la realtà che, al netto della penalizzazione delle avversarie, ha il rendimento peggiore sul campo: i punti conquistati sono appena 9 e, curiosamente, 4 di questi sono arrivati nelle ultime tre partite. Il successo di Rende per esempio è stato l’unico in tutto il torneo, subito dopo è arrivato il pareggio interno contro il Siracusa e finalmente la classifica degli stellati si è mossa, anche se poi è arrivato il ko di misura sul campo della Juve Stabia; la presenza del Matera con 32 punti di penalizzazione al momento scongiura la retrocessione diretta, ma bisognerà vedere. Il Potenza è neopromosso e sta viaggiando piuttosto bene: se la stagione regolare finisse oggi i lucani sarebbero qualificati ai playoff, intanto sono reduci da due pareggi e nell’ultimo turno infrasettimanale hanno fermato la capolista del girone. Peccato che la vittoria manchi da due giorni prima di Natale, e dunque sarà importante provare a ritrovarla oggi; intanto noi andiamo a vedere, prima della diretta di Paganese Potenza, quali possano essere i giocatori schierati sul terreno di gioco dai due allenatori.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Paganese Potenza non è disponibile, perchè le partite del campionato di Serie C (anche quelle in onda sulla televisione di stato) sono sul portale elevensports.it: gli abbonati al servizio – gratuito per chi rinnovasse dalla passata stagione – potranno dunque usufruire di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per la diretta streaming video, eventualmente si potrà anche acquistare di volta in volta il singolo evento che comporta un costo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE POTENZA

Fabio De Sanzo affronta Paganese Potenza con il 4-3-1-2: Santopadre va in porta, Tazza e Acampora sugli esterni difensivi a integrare la coppia centrale formata da Stendardo e Piana. Nella zona mediana del campo c’è Nacci che tiene le fila della manovra, poi Gaeta e Capece che dovrebbero essere nuovamente favoriti come mezzali; il vertice alto del rombo sarà capitan Scarpa, che darà supporto ai due attaccanti Cesaretti e Parigi, in vantaggio su Alberti. Il Potenza di Giuseppe Raffaele sarà invece in campo con la difesa a cinque: Coccia e Sepe però si alzeranno molto in fase di possesso palla, e dunque di fatto si tratterà di un 3-4-3 visto che Guaita e Manuel Ricci supporteranno il bomber Carlos França in avanti. Coppola e Dettori rappresenteranno la cerniera mediana, mentre la linea difensiva schierata davanti a Ioime sarà formata da Giosa, Matino e Emerson.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ la squadra ospite quella favorita in Paganese Potenza: il pronostico sancito dall’agenzia di scommesse Snai indica infatti un valore di 1,90 volte la cifra messa sul piatto per il segno 2, che identifica la vittoria della formazione lucana. Per contro, il segno 1 da giocare per il successo dei campani arriva ad una quota di 3,90 volte la puntata mentre l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,20 volte quello che avrete investito con questo bookmaker.



