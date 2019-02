Diretta Pescara Brescia/ Streaming video Dazn: che sfida tra Mancuso e Donnarumma! (Serie B)

Pescara Brescia sarà diretta dal signor Gianluca Aureliano: le due squadre scendono in campo alle ore 21:00 di domenica 3 febbraio, per quello che è il primo posticipo serale nella ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Si tratta di un appassionante scontro al vertice, o comunque nelle primissime posizioni della classifica: il Pescara insegue il Brescia a due punti di distanza, e dunque ha la possibilità di prendersi la seconda posizione che significherebbe promozione diretta virtuale. Le rondinelle però stanno disputando un ottimo campionato: anche il 4-4 interno contro lo Spezia, per quanto possa suonare come un’occasione sprecata nel tentativo di scavalcare il Palermo e ottenere la vetta, ha certificato la bontà del progetto di Eugenio Corini e la qualità offensiva di una squadra trascinata da uno straripante Alfredo Donnarumma. Il Delfino invece arriva dal pareggio di Livorno: uno 0-0 (peraltro il secondo consecutivo) che ha lasciato l’amaro in bocca e consentito al Lecce di agganciarlo in classifica. Anche per questo motivo la squadra di Bepi Pillon spera di vincere questa partita, sfruttando il fattore campo; a proposito di campo, aspettando la diretta di Pescara Brescia noi possiamo andare a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco, analizzando approfonditamente le probabili formazioni di Pescara Brescia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà a disposizione la diretta tv di Pescara Brescia: la partita di Serie A infatti è una delle tre che per questa giornata di campionato sono trasmesse su Dazn, la nuova piattaforma alla quale dovrete essere abbonati e che fornisce il suo servizio in diretta streaming video, dunque attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone che potrete eventualmente collegare alla vostra televisione con il Chromecast. Avendo invece a disposizione una smart tv con connessione a internet ci sarà l’alternativa, ovvero la possibilità di installarvi direttamente l’applicazione Dazn.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA BRESCIA

Pillon conferma il suo 4-3-3 per Pescara Brescia: davanti a Fiorillo agiscono Gravillon e Scognamiglio con Balzano e Del Grosso che si allargano sui terzini, mentre a centrocampo le chiavi del gioco dovrebbero essere affidate a uno tra Alessandro Bruno e Franck Kanouté. A dare una mano in cabina di regia sarà Ledian Memushaj; l’altro interno potrebbe essere nuovamente il giovane Melegoni che sta trovando sempre più fiducia in una squadra di vertice. Solito tridente offensivo, nel quale resta solo da capire la posizione di Leonardo Mancuso: prima punta con Antonucci esterno, oppure laterale a sinistra se verrà data una maglia a Monachello. A destra, senza troppe discussioni, ci sarà invece Marras. Il Brescia è in campo con un modulo molto simile, che però prevede Spalek qualche passo più indietro rispetto a Torregrossa e Donnarumma, reduce dalla tripletta contro lo Spezia e salito a 18 gol in campionato. In mediana conferma per Dessena sul centrodestra con Dimitri Bisoli sul centrosinistra, come sempre il playmaker arretrato sarà Tonali mentre in difesa Cistana e Simone Romagnoli saranno i centrali a protezione del portiere Andrenacci (Alfonso è ancora infortunato), con Sabelli e Mateju schierati larghi sulle corsie.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per scommettere su Pescara Brescia sono state fornite anche dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker è il Delfino ad avere il vantaggio del pronostico, con un valore di 2,40 volte la posta sulla sua vittoria regolata dal segno 1, mentre per l’eventualità del pareggio (ovviamente segno X) siamo a 3,15 volte quello che avrete messo sul piatto. Il successo esterno del Brescia è identificato dal segno 2, e in questo caso il vostro guadagno corrisponderebbe ad una cifra pari a 3,00 volte quanto investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA