Diretta Pistoiese Entella/ Streaming video e tv: al Melani arriva la capolista “virtuale” (Serie C)

Pistoiese Entella, che sarà diretta dal signor Cristian Cudini, si gioca alle ore 14:30 di domenica 3 febbraio presso lo stadio Melani: siamo alla ventiquattresima giornata nel girone A del campionato di Serie C 2018-2019. I liguri sono ancora la capolista virtuale: devono recuperare sei partite e, dovessero fare bottino pieno, sarebbero ampiamente davanti alla Pro Vercelli. Si possono permettere anche qualche passo falso, nonostante la concorrenza agguerrita; intanto, a dimostrazione di come la promozione diretta sia la priorità, sono scesi in campo nella partita di Coppa Italia con una formazione zeppa di giovani, perdendo contro la Carrarese ma facendo riposare i titolari e vivendo comunque un pomeriggio incredibile. La Pistoiese insegue la salvezza, e al momento deve pensare solo a questo traguardo; le ultime partite hanno detto piuttosto bene, ci sono tre vittorie in cinque gare e il successo esterno sul campo del Gozzano ha riportato una vittoria esterna che mancava addirittura da oltre tre mesi. Adesso dunque possiamo andare ad analizzare in maniera approfondita in che modo i due allenatori intendono far giocare le loro squadre, aspettando la diretta di Pistoiese Entella che si gioca ormai tra poche ore.

Per Pistoiese Entella, Antonino Asta dovrebbe confermare le scelte di domenica scorsa: la squadra toscana dunque sarà in campo con un 5-3-2 nel quale sarà importante il lavoro dei terzini El Kaouakibi e Cagnano, che andranno anche a supportare un centrocampo nel quale Picchi e Vitiello accompagneranno la regia di Fantacci. Lo schieramento difensivo a protezione del portiere Meli sarà formato da Ceccarelli, Dossena e Terigi; il tandem offensivo invece prevede Fanucchi e Piu, due attaccanti che potranno essere determinanti nell’evitare i playoff agli arancioni. L’Entella ritrova i suoi titolari per il campionato: Paroni il portiere, De Santis e Chiosa i centrali di una difesa che sarà completata da Cleur e Crialese come terzini. A centrocampo il solito ballottaggio tra Eramo e Simone Icardi, ma con il primo decisamente favorito; Nizzetto sarà l’altra mezzala, poi spazio a Paolucci in cabina di regia. Iocolano dovrebbe nuovamente avere la meglio su Adorjan come trequartista, Matteo Mancosu e Dany Mota saranno invece i due attaccanti.

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per Pistoiese Entella indicano nella squadra ligure la favorita: la classifica e il passo parlano chiaro, dunque abbiamo un valore di 1,77 volte la posta messa sul piatto per il segno 2 che identifica la vittoria della squadra ospite, mentre per il successo della Pistoiese abbiamo un valore di 4,75 e dovrete ovviamente giocare il segno 1. Il pareggio è l’eventualità che viene regolata dal segno X, e in questo caso il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,25 volte quello che avrete deciso di investire.



