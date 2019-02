Diretta Reggina Catanzaro/ Streaming video e tv: il derby calabrese vale le prime posizioni (Serie C)

Reggina Catanzaro, che verrà diretta dal signor Daniel Amabile, è una delle partite che rientrano nel programma della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C 2018-2019: si gioca alle ore 14:30 di domenica 3 febbraio l’appassionante derby del girone C, una partita molto sentita e che finalmente rappresenta anche molto sul piano della classifica. Dopo qualche anno di anonimato e cattivi risultati infatti le due squadre calabrese hanno saputo progettare una stagione più che positiva: il Catanzaro arriva a questa partita con il quarto posto in classifica e una vittoria importante contro la Casertana, che ha certificato ancor più i meriti di un allenatore esperto come Gaetano Auteri ma anche la qualità della rosa a sua disposizione. Impressiona soprattutto il passo della Reggina: imbattuta da sette partite (cinque vittorie) ha leggermente frenato pareggiando a Monopoli ma ha dato una volta di più la sensazione di poter essere una mina vagante non indifferente in chiave playoff, e con il suo sesto posto (anche se staccata dalle prime quattro) può ambire a grandi cose. Ci aspettiamo allora che la diretta di Reggina Catanzaro porti in dote un bello spettacolo; noi intanto possiamo vedere in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo brevemente le probabili formazioni del derby.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggina Catanzaro non è disponibile, perchè le partite del campionato di Serie C (anche quelle in onda sulla televisione di stato) sono sul portale elevensports.it: gli abbonati al servizio – gratuito per chi rinnovasse dalla passata stagione – potranno dunque usufruire di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per la diretta streaming video, eventualmente si potrà anche acquistare di volta in volta il singolo evento che comporta un costo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA CATANZARO

Roberto Cevoli affronta Reggina Catanzaro con il solito schieramento: un centrocampo a quattro con De Falco e Salandria da cerniera centrale, Kirwan e Sandomenico che si muovono sulle corsie laterali dovendo anche dare una mano alla difesa, che sarà schierata con Redolfi, Conson e Pogliano a protezione del portiere Confente. Davanti gioca ancora il nuovo acquisto Bellomo, che può agire da trequartista al fianco di Strambelli oppure fare qualche passo avanti ed essere sostanzialmente la seconda punta a servizio di Abdou Doumbia. Tegola per Auteri che perde Riggio: ne prende il posto Pambianchi, che sarà schierato con Figliomeni e Nicoletti davanti a Furlan. Il modulo del Catanzaro è sostanzialmente lo stesso della Reggina: qui però ci sono Giannone e Fischnaller che giocano come esterni d’attacco sulla stessa linea di Bianchimano, dunque si tratta di un tridente offensivo con l’ex Perugia, arrivato a gennaio, già autore di una doppietta. In mediana Statella (a destra) è una sorta di attaccante aggiunto, Iuliano e Maita giocano come centrali di riferimento mentre a sinistra andrà Favalli.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il derby calabrese Reggina Catanzaro, l’agenzia di scommesse Snai ha fornito quote che ci parlano di una partita in grande equilibrio, ma con i padroni di casa leggermente favoriti: vale infatti 2,45 il segno 1 che identifica la vittoria degli amaranto, mentre siamo a 2,85 volte la puntata per il successo esterno dei giallorossi. L’eventualità del pareggio è regolata come sempre dal segno X, e vi permetterebbe di mettere in tasca una vincita corrispondente a 3,10 volte quello che avrete investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA