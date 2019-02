Diretta Sicula Leonzio Cavese/ Streaming video e tv: scontro diretto a metà classifica (Serie C)

Sicula Leonzio Cavese, che verrà diretta dall’arbitro Enrico Maggio, si gioca domenica 3 febbraio alle ore 14.30 e sarà una delle sfide nel programma della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, nel girone C. Sfida delicata tra due formazioni separate da un solo punto in classifica, avanti la Sicula Leonzio che ha giocato però due partite in più finora rispetto alla Cavese. Siciliani reduci dalla sconfitta sul campo della Virtus Francavilla, mentre la Cavese dopo due ko di fila ha pareggiato in casa contro il Rieti. Nonostante qualche difficoltà offensiva, finora le due squadre hanno mantenuto un passo che ha permesso loro di restare in una zona sicura della classifica, obiettivo stagionale primario per entrambe le compagini. Lo scontro diretto però per l’eventuale squadra sconfitta potrebbe minare questo equilibrio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Sicula Leonzio Cavese non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI SICULA LEONZIO CAVESE

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Angelino Nobile di Lentini. I padroni di casa siciliani schiereranno Pane in porta, De Rossi in posizione di terzino destro e Squillace in posizione di terzino sinistro, mentre i centrali di difesa saranno Laezza ed Aquilanti. A centrocampo spazio a Marano, Esposito e D’Angelo, mentre lo spagnolo Miguel Angel e Gammone giocheranno avanzati come trequartisti alle spalle dell’unica punta di ruolo, Bollino. Risponderà la Cavese con Vono tra i pali, lo spagnolo Palomeque sull’out difensivo di destra e Licata sull’out difensivo di sinistra, mentre Silvestri e Manetta saranno i centrali della retroguardia. Schierati dal primo minuto a centrocampo Migliorini, Favasuli e Tumbarello, nel tridente offensivo metelliano i titolari saranno De Rosa, Rosafio e Fella.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre si affronteranno tatticamente col 4-3-2-1 ad ‘albero di Natale’ scelto dall’allenatore della Sicula Leonzio, Vincenzo Torrente, e col 4-3-3 disegnato dal mister della Cavese, Giacomo Modica. E’ terminata a reti bianche la sfida del girone d’andata di questo campionato tra le due compagini. A Lentini le due squadre non si affrontano dal campionato di Serie D 2016/17, il 23 ottobre 2016 la Cavese vinse 1-3 in casa della Sicula Leonzio.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse concedono il favore del pronostico alla Sicula Leonzio per l’eventuale successo in casa contro la Cavese. Vittoria interna quotata 2.20 da Bwin, mentre Bet365 offre a una quota di 3.05 il pareggio e la vittoria in trasferta viene quotata 3.25 da William Hill. Le quote sui gol siglati nei 90’ dalle due squadre vedono l’over 2.5 fissato a 2.20 da Eurobet, che propone a 1.55 l’under 2.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA