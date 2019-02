Diretta Spal Torino/ Streaming video DAZN: trasferta insidiosa per Mazzarri al Mazza (Serie A)

Spal Torino, diretta dall’arbitro Maurizio Mariani, sarà il lunch match che alle ore 12.30 di oggi allo stadio Paolo Mazza di Ferrara aprirà il programma della domenica per la ventiduesima giornata di Serie A. Classifica alla mano, le ambizioni delle due squadre in campo per Spal Torino sono differenti, ma ugualmente importanti. I padroni di casa allenati da Leonardo Semplici, dopo la bella vittoria sul campo del Parma domenica scorsa, sono saliti a quota 21 punti facendo senza dubbio un bel passo avanti verso la salvezza, che però è ancora tutta da conquistare. Un nuovo successo sarebbe naturalmente un enorme passo avanti per la Spal, tuttavia il Torino non vorrà sprecare l’effetto positivo della vittoria sull’Inter, che ha portato i granata di Walter Mazzarri a 30 punti in classifica e dunque pienamente in corsa per un posto nella prossima Europa League, anche se la concorrenza è numerosa e agguerrita. Ecco perché non ci si può fermare: anche a Ferrara il Torino dovrà cercare di ottenere il massimo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Spal Torino in diretta tv non sarà disponibile, perché questa è una delle tre partite di questa giornata di Serie A visibile in diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma Dazn, che detiene appunto i diritti di trasmettere tre partite di ogni turno del nostro massimo campionato di calcio, tra cui il lunch match delle ore 12.30, in apertura della domenica.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL TORINO

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Spal Torino. Squalificato Petagna, mister Leonardo Semplici potrebbe schierare per la sua Spal la coppia d’attacco formata da Paloschi e Antenucci, con Floccari prima alternativa. In difesa notizie agrodolci per i ferraresi: rientra Cionek, ma adesso è fermo Vicari per una contrattura muscolare. L’unico vero dubbio per Semplici sarà comunque a centrocampo: in cabina di regia Valdifiori è da ritenere favorito su Schiattarella. Nel Torino invece la notizia più bella per Walter Mazzarri è che torna a disposizione Meitè, il quale ha scontato le due giornate di squalifica; il centrocampista riprenderà il suo posto al fianco di Rincon e presumibilmente Baselli, favorito su Lukic. In attacco sicuro del posto Belotti, al suo fianco Iago Falque è favorito nel ballottaggio con Zaza.

PRONOSTICI E QUOTE

Una panoramica sul pronostico per Spal Torino ci dice che è favorita la squadra ospite granata, infatti l’agenzia di scommesse Snai quota il segno 2 a 2,15. Si sale poi a 3,15 in caso di pareggio e dunque di segno X, infine l’ipotesi meno considerata è una vittoria della Spal, che ripagherebbe 3,70 volte la posta in palio chi avrà creduto nella possibilità del segno 1.



