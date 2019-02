Diretta Torino Reggio Emilia/ Streaming video e tv: scontro salvezza fondamentale (basket Serie A1)

Torino Reggio Emilia, che sarà diretta dalla terna arbitrale composta da Massimiliano Filippini, Mark Bartoli e Denny Borgioni, vale per la diciottesima giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019: al PalaVela si gioca domenica 3 febbraio alle ore 18:30. Incrocio delicatissimo: due società storiche (nel caso della Fiat) o che hanno avuto un grande periodo nel passato recente (la Grissin Bon) stanno rischiando seriamente la retrocessione, e dunque non si possono più permettere passi falsi. La situazione di classifica ci dice che Torino occupa l’ultima posizione in compagnia di Pistoia; la Reggiana ha una sola vittoria in più. Dunque, per i piemontesi (che domenica scorsa hanno perso a Trieste pur segnando 110 punti) hanno come obiettivo odierno quello di agganciare l’avversaria diretta per la salvezza; se così fosse, sarebbe garantito il vantaggio nella doppia sfida visto che all’andata i gialloblu avevano espugnato il PalaBigi. Ora andiamo a presentare i temi forti nella diretta di Torino Reggio Emilia, aspettandone la palla a due.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Torino Reggio Emilia, che non verrà trasmessa nel nostro Paese; come sappiamo però l’appuntamento per tutti gli appassionati di basket è con il portale Eurosport Player, al quale bisogna abbonarsi per avere accesso all’intera gamma delle partite di Serie A1. Si potranno dunque seguire le immagini della sfida in diretta streaming video, usufruendo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone; il sito www.legabasket fornirà invece tutte le informazioni utili, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Questa Torino Reggio Emilia è una delle partite più delicate dell’intero campionato: agli appassionati di basket farà male vedere una società come quella emiliana in difficoltà tecnica ed economica, dopo aver rappresentato un modello di progettazione. Non si possono dimenticare le due finali scudetto consecutive, la EuroChallenge in bacheca e il ciclo di Massimiliano Menetti: purtroppo la Grissin Bon non ha saputo confermarsi e adesso naviga a vista, reduce da una sconfitta pesante contro Brescia – in casa, e sul filo di lana – e con un successo che manca dal giorno dell’Epifania, quando era stata battuta Pesaro con un clamoroso +42. Peccato che quel trionfo non sia stato foriero di altri risultati positivi, e adesso è necessario rialzare la testa; la Reggiana proverà a farlo contro una Torino che ha appena ritrovato Tekele Cotton (era fuori da quasi tre mesi) e che però non vince dalla bellezza di sei partite, vale a dire da quando ha battuto Pistoia in una importantissima sfida diretta. Una Torino che ha perso ogni tipo di gara: da quella ad alto punteggio (a Trieste, come abbiamo già detto) a quella caratterizzata dalle difese (in casa contro Venezia), partendo forte o con il freno a mano tirato. Il talento nel roster ci sarebbe anche, ma non viene espresso il pieno potenziale della squadra: si spera che la partita di oggi possa portare motivazioni extra nei giocatori, e portare un po’ di sereno all’interno di una piazza che non è mai stata troppo semplice da gestire, anche all’interno della società (la vicenda di Carlos Delfino insegna).



