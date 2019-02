Diretta Trapani Monopoli/ Streaming video e tv: granata stra favoriti secondo le quote (Serie C)

Trapani Monopoli, diretta dall’arbitro Davide Miele, domenica 3 febbraio 2019 alle ore 14.00, sarà una delle sfide nel programma della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone C. I siciliani arrivano all’appuntamento reduci da otto risultati utili consecutivi in campionato, tre pareggi e cinque vittorie, l’ultima delle quali ottenuta sul campo del Siracusa. I granata rincorrono a nove punti di distanza la Juve Stabia prima della classe e dovranno guardarsi da un Monopoli sempre continuo e brillante, che dopo il blitz in casa del Rende ha pareggiato domenica scorsa 1-1 in casa contro la Reggina. Un risultato che ha permesso ai Gabbiani di isolarsi al quinto posto in classifica a quota 34 punti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Trapani Monopoli non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI MONOPOLI

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Provinciale di Trapani. I padroni di casa siciliani schiereranno Dini tra i pali, Scrugli sull’out difensivo di destra e Scognamillo sull’out difensivo di sinistra, col francese Taugourdeau e Pagliarulo difensori centrali. A centrocampo spazio ad Aloi, Corapi e al portoghese Ferreira, mentre il brasiliano Dambros guiderà il tridente offensivo affiancato da Ferretti e dal francese Nzola. Risponderà il Monopoli con Pissardo in porta e una difesa a tre con Ferrara, De Franco e Mercadante titolare. A centrocampo al fianco dell’argentino Scoppa ci sarà Zampa al centro, mentre sulla fascia destra sarà schierato Rota e sulla fascia sinistra Donnarumma. In attacco, tridente offensivo con Gerardi, Mangni e Salvemini.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre si affronteranno tatticamente col 4-3-3 scelto dall’allenatore del Trapani, Vincenzo Italiano, e col 3-4-3 disegnato dal mister del Monopoli, Giuseppe Scienza. Il match d’andata giocato in questo campionato in Puglia è terminato a reti bianche, così come in un pareggio si è risolta l’ultima sfida disputata a Trapani tra le due formazioni, 2-2 il 29 aprile 2018 con gol di Murano e Corapi per i siciliani e doppietta di Longo per i Gabbiani.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse vedono favorito il Trapani per la conquista dei tre punti in casa contro il Monopoli. Vittoria interna quotata 1.85 da Bwin, mentre Bet365 offre a una quota di 3.20 il pareggio e la vittoria in trasferta viene quotata 4.00 da William Hill. Le quote sui gol siglati nei 90’ dalle due squadre vedono l’over 2.5 fissato a 2.10 da Eurobet, che propone a 1.70 l’under 2.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA