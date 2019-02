Diretta Udinese Fiorentina/ Streaming video DAZN: Nicola non può più sbagliare (Serie A)

Udinese Fiorentina, diretta dall’arbitro Daniele Orsato, si gioca allo stadio Friuli-Dacia Arena della città friulana oggi pomeriggio alle ore 15.00 per la ventiduesima giornata di Serie A. La posta in palio sarà molto importante, anche se Udinese e Fiorentina scenderanno in campo avendo obiettivi ben diversi. I bianconeri friulani di Davide Nicola, reduci dalla batosta sul campo della Sampdoria incassata otto giorni fa, sono fermi a quota 18 punti in classifica e di conseguenza l’Udinese è tra le squadre maggiormente a rischio retrocessione, ecco perché un bel risultato servirebbe come il pane in casa friulana. Dall’altra parte però abbiamo la Fiorentina di Stefano Pioli che, dopo il pirotecnico successo sul campo del Chievo, è salita a quota 30 punti e fa dunque parte del folto gruppo di squadre che insegue un posto in Europa League. Si annuncia anche qui una dura battaglia, al termine del campionato ogni punto potrebbe rivestire una fondamentale importanza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Udinese Fiorentina in diretta tv non sarà disponibile, perché questa è una delle tre partite di questa giornata di Serie A visibile in diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma Dazn, che detiene appunto i diritti di trasmettere tre partite di ogni turno del nostro massimo campionato di calcio, tra cui una di quelle delle ore 15.00 della domenica pomeriggio.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE FIORENTINA

Vediamo adesso le probabili formazioni per Udinese Fiorentina. Davide Nicola in difesa potrebbe far esordire il nuovo acquisto De Maio in bianconero, ne farebbe le spese Opoku. In attacco qualche dubbio: Lasagna potrebbe agire sia con Okaka sia al posto del nuovo acquisto, che però resta favorito se l’Udinese dovesse schierarsi con una sola punta; a centrocampo il perno della manovra bianconera dovrebbe invece essere Behrami. Per quanto riguarda la Fiorentina, per prima cosa va tenuto presente che è squalificato Benassi, a centrocampo tuttavia torna arruolabile Edimilson Fernandes, che potrebbe completare il reparto con Gerson e Veretout. In difesa si rivedrà Milenkovic, smaltita l’influenza. In attacco invece nessun dubbio per Stefano Pioli: tridente confermato, con gli ottimi Muriel e Chiesa ai lati della prima punta Simeone.

PRONOSTICI E QUOTE

Infine, osserviamo anche i pronostici di Udinese Fiorentina in base alle quote dell’agenzia Snai. Favorita è la Fiorentina, infatti il segno 2 è proposto a 2,25. Si sale poi a 3,20 in caso di pareggio, dunque con il segno X, mentre l’eventualità di una vittoria dell’Udinese (segno 1) ripagherebbe 3,35 volte la posta in palio chi avrà creduto nelle possibilità dei bianconeri friulani.



