Diretta Vibonese Catania/ Streaming video e tv: le mosse degli etnei per scalare la vetta (Serie C)

Vibonese Catania, diretta dall’arbitro Paolo Bitonti domenica 3 febbraio 2019 alle ore 14.30, sarà una delle sfide nel programma della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Le due squadre si affrontano in un buon momento: i calabresi domenica scorsa hanno approfittato della crisi di un Matera imbottito di giovani della Berretti vincendo 1-6 in Basilicata e ottenendo la terza vittoria nelle ultime cinque partite di campionato. Risultati che hanno portato la Vibonese ad agganciare il sesto posto in classifica. E’ terzo il Catania che ha battuto in casa Matera e Rende nelle ultime due sfide e vede la Juve Stabia prima lontana dieci punti e il Trapani secondo a una sola lunghezza, con una partita in meno giocata finora rispetto alle due battistrada.

La diretta di Vibonese Catania non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Razza di Vibo Valentia. I padroni di casa calabresi schiereranno Mengoni in porta, Finizio in posizione di terzino destro e Tito in posizione di terzino sinistro, mentre i due centrali di difesa saranno Malberti e Camilleri. A centrocampo al fianco del nigeriano Obodo si muoveranno Scaccabarozzi e Prezioso, mentre l’argentino Melillo sarà il trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da Allegretti e dall’altro argentino Bubas. Il Catania risponderà con una linea difensiva a quattro schierata con Calapai, Aya, Silvestri e il senegalese Baraye, rispettivamente da destra a sinistra davanti all’estremo difensore Pisseri, e un centrocampo a tre con Lodi, Biagianti e Carriero schierati titolari. Nel tridente offensivo etneo, spazio a Di Piazza, Curiale e al gambiano Manneh.

Le due squadre si affronteranno tatticamente col 4-3-1-2 scelto dall’allenatore della Vibonese, Nevio Orlandi, e col 4-3-3 disegnato dal mister del Catania, Andrea Sottil. Nel match d’andata di questo campionato gli etnei hanno battuto i calabresi con un rotondo 3-0, firmato dalle reti di Biagianti, Lodi e Aya. Ultimo precedente a Vibo Valentia in campionato tra le due squadre datato 9 aprile 2017, 1-1 con i calabresi in vantaggio con Viola ma raggiunti da una rete di Barisic.

Le agenzie di scommesse concedono un lievissimo favore del pronostico per la vittoria fuori casa al Catania rispetto alla Vibonese padrona di casa. Vittoria interna quotata 2.75 da Bwin, mentre Bet365 offre a una quota di 3.00 il pareggio e la vittoria in trasferta viene quotata 2.50 da William Hill. Le quote sui gol siglati nei 90’ dalle due squadre vedono l’over 2.5 fissato a 2.20 da Eurobet, che propone a 1.65 l’under 2.5.



