Probabili formazioni/ Inter Bologna: quote, Lautaro e Icardi ancora insieme? (Serie A)

Inter Bologna si gioca alle ore 18.00, quando le due formazioni scenderanno in campo a San Siro per dare vita al primo posticipo della ventiduesima giornata di Serie A, una partita che profuma di storia, ma anche molto importante per la situazione attuale delle due formazioni. Inter Bologna arriva infatti in un momento difficile – fatte le debite proporzioni – sia per i nerazzurri sia per i rossoblù. L’Inter di Luciano Spalletti deve infatti tornare alla vittoria in campionato per blindare il terzo posto, il Bologna invece si affida a Sinisa Mihajlovic al posto di Filippo Inzaghi per dare la svolta a una stagione finora pessima, che vede gli emiliani addirittura confinati nella zona retrocessione. Andiamo allora adesso a vedere quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Inter Bologna.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando anche uno sguardo al pronostico per Inter Bologna, ecco che l’agenzia di scommesse Snai sembra non avere dubbi su un successo nerazzurro. Il segno 1 è infatti quotato a 1,27, mentre già si sale di molto per il pareggio (naturalmente segno X), che è quotato a 5,25. Infine, un clamoroso colpaccio del Bologna varrebbe ben 12,00 volte la posta in palio per chi avrà osato scommettere sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA

LE SCELTE DI SPALLETTI

Parlando delle probabili formazioni di Inter Bologna, restano numerosi i dubbi per Luciano Spalletti, dovuto al fatto che sugli esterni ci sono indisponibili e altri giocatori in dubbio, sia pure per motivi diversi. La conseguenza di tutto questo è che per la partita di oggi potrebbe cambiare il modulo, sempre che l’allenatore non decida di ributtare in campo Perisic. Ipotesi credibile è il modulo 3-5-2: in difesa possibile dubbio tra De Vrij e Miranda in base alle condizioni dell’olandese che comunque ci dovrebbe essere, D’Ambrosio dovrebbe stringere verso il centro per formare un reparto a tre (naturalmente completato da Skriniar) davanti ad Handanovic. Il nuovo acquisto Cedric potrebbe trovare subito spazio a destra, con Asamoah invece a sinistra, in mezzo al campo dovremmo avere Brozovic come perno, affiancato dalle mezzali per le quali c’è addirittura un dopo ballottaggio, con Vecino e Gagliardini in lotta per una maglia, Nainggolan e Joao Mario per l’altra. Questo periodo difficile ha però dato la possibilità di vedere la coppia d’attacco Lautaro Martinez-Icardi, che tanti tifosi invocavano già da tempo: sarà la soluzione per risolvere le difficoltà in zona gol dei nerazzurri?

LE MOSSE DI MIHAJLOVIC

Nel Bologna naturalmente la notizia principale è il debutto di Sinisa Mihajlovic sulla panchina felsinea. I problemi a dire il vero non mancano, perché saranno assenti per squalifica Mattiello e Helander, di conseguenza il nuovo tecnico del Bologna potrebbe schierare una difesa a quattro con gli innesti di Gonzalez e Calabresi davanti a Skorupski, in una retroguardia che vedrà anche Danilo in campo e poi un ballottaggio tra Dijks e Mbaye come terzino sinistro. A centrocampo possibile terzetto con Poli, Pulgar e Soriano, anche se pure Svanberg spera in una maglia da titolare, nel tridente d’attacco potrebbe rivedersi Santander al fianco di Palacio e Sansone, ma Orsolini e Destro sono altri due validi candidati e forse anzi è proprio Orsolini ad essere favorito per una maglia dal primo minuto – in questo caso naturalmente sarebbe il grande ex Palacio ad agire in posizione più centrale.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Cedric, Vecino, Brozovic, Nainggolan, Asamoah; L. Martinez, Icardi. All. Spalletti.

A disposizione: Padelli, Berni, Miranda, Ranocchia, Dalbert, Gagliardini, Borja Valero, Candreva, Joao Mario, Perisic, Keita.

Squalificato: Politano.

Indisponibile: Vrsaljko.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Gonzalez, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Orsolini, Palacio, Sansone. All. Mihajlovic.

A disposizione: Da Costa, Mbaye, Paz, Nagy, Svanberg, Krejci, Donsah, Santander, Okwonkwo, Destro, Falcinelli.

Squalificati: Helander, Mattiello.

Indisponibile: Dzemaili.



