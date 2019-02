Probabili formazioni/ Roma Milan: quote, De Rossi torna dal primo minuto (Serie A)

Roma Milan si gioca alle ore 20.30: l’attesa è già grandissima per il momento in cui le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Olimpico, dando vita al posticipo della ventiduesima giornata di Serie A che potrebbe davvero essere un momento di svolta per l’intera stagione di queste due blasonate ed ambiziose formazioni. Roma Milan infatti arriva in un momento delicatissimo per i giallorossi di Eusebio Di Francesco, che devono reagire alla batosta subita a Firenze se non vogliono rischiare di compromettere l’intera stagione, ricordando che il quarto posto è un obiettivo fondamentale anche dal punto di vista economico. Il Milan di Gennaro Gattuso invece è in crescita, la Coppa Italia ha fatto bene ai rossoneri e adesso c’è l’occasione per affossare una pericolosa rivale nella corsa alla prossima Champions League. I motivi d’interesse non mancano, andiamo allora adesso a vedere quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Roma Milan.

PRONOSTICO E QUOTE

Buttiamo uno sguardo anche al pronostico di Roma Milan secondo le quote dell’agenzia di scommesse Snai. Regna un discreto equilibrio, con il segno 1 comunque considerato favorito e quotato a 2,25, mentre si arriva a 3,15 in caso di vittoria esterna del Milan, per la quale dovrete giocare il segno 2. La quota più alta è comunque quella per il pareggio, perché il segno X varrebbe 3,40 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Nelle probabili formazioni di Roma Milan, parlando dei padroni di casa che sono sull’orlo di una crisi che diventerebbe drammatica in caso di sconfitta, spiccano logicamente le squalifiche di Nzonzi e Cristante, che causeranno qualche problema a centrocampo per Eusebio Di Francesco, già alla ricerca dell’equilibrio perduto. Prezioso sarà il rientro di capitan De Rossi, che andrà a formare la coppia in mediana con Lorenzo Pellegrini, sperando di dare proprio un maggiore equilibrio a tutta la squadra. Probabile l’avanzamento di Florenzi come esterno destro d’attacco, al fianco dunque di Zaniolo che sarà il trequartista e dell’ex El Shaarawy che spingerà sull’altra fascia, naturalmente in un reparto offensivo che culminerà con il centravanti Dzeko, tornato in gol a Bergamo con una bella doppietta ma poi espulso a Firenze, in un mercoledì nerissimo anche a titolo individuale per il bosniaco. Meno problemi di scelte in difesa per Di Francesco, con la coppia centrale Manolas-Fazio davanti ad Olsen e Kolarov terzino sinistro, l’unico dubbio sarà a destra, dove Karsdorp è favorito nel ballottaggio con Santon.

LE MOSSE DI GATTUSO

In casa Milan nessun squalificato, l’elenco degli infortunati resta piuttosto lungo ma l’umore è in crescita a Milanello e Gennaro Gattuso ne vuole approfittare per affondare la Roma. Cominciamo dall’attacco, dove Piatek dovrebbe essere confermato dopo la splendida doppietta in Coppa Italia: Cutrone dunque verso la panchina, perché il tridente dovrebbe prevedere Suso a destra e Calhanoglu a sinistra, oltre naturalmente al bomber polacco in posizione da centravanti. A proposito dei nuovi acquisti di gennaio: Paquetà ha già giocato moltissimo, non è da escludere un turno di riposo per il brasiliano e in questo caso giocherebbe José Mauri insieme a Bakayoko e Kessie nel terzetto rossonero di centrocampo. Infine la difesa, dove c’è addirittura un triplo ballottaggio con Calabria, Conti e Abate in ballo per il posto da terzino destro che vede favorito il primo, non dovrebbero invece esserci dubbi sull’ex Romagnoli e Musacchio come coppia centrale davanti a Donnarumma e nemmeno su Rodriguez in qualità di terzino sinistro.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Fazio, Manolas, Kolarov; Lo. Pellegrini, De Rossi; Florenzi, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko. All. Di Francesco.

A disposizione: Fuzato, Mirante, Santon, Marcano, Coric, Riccardi, Pastore, Kluivert, Schick.

Squalificati: Nzonzi, Cristante.

Indisponibili: Under, Perotti, Juan Jesus.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Gattuso.

Squalificati: nessuno.

A disposizione: A. Donnarumma, Plizzari, Conti, Abate, Strinic, Bertolacci, Borini, Laxalt, Mauri, Castillejo, Cutrone.

Indisponibili: Biglia, Bonaventura, Caldara, Reina, Zapata.



