Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (22^ giornata, 3 febbraio)

Il primo campionato italiano scende di nuovo in campo e chiaramente sarà questa domenica il giorno clou per scoprire come i risultati di Serie A della 22^ giornata modificheranno le cose in classifica. Certo la situazione al vertice si è mossa già nella giornata di ieri quando sono scese in campo Juventus e Napoli, ma non dimentichiamo che alla spalle della capolista bianconera i distacchi rimangono ben vicini e i punti messi in palio in questo 3 febbraio potrebbero rivelarsi decisivi anche solo per conquistarsi un posto in Europa. In attesa quindi di conoscere come i risultati di Serie A modificheranno le carte in tavola andiamo a vedere quali sono le partite attese in campo oggi. Il programma è ovviamente fitto e si aprirà alle ore 12.30 con il lunch match al Mazza tra Spal e Torino: alle ore 15.00 avranno invece luogo due sfide e quindi Genoa-Sassuolo e Udinese-Fiorentina. Per le ore 18.00 i riflettori si sposteranno a San Siro per il match tra Inter e Bologna mentre si andrà all’Olimpico per assistere al bIg match della 22^ giornata di campionato tra Roma e Milan, atteso alle ore 20.30.

RISULTATI SERIE A: IL BIG MATCH

Tra i risultati di Serie A previsti per questa domenica gli occhi di tutti sono puntati ovviamente sulla sfida tra Roma e Milan attesa all’Olimpico: il valore delle due squadre come le loro storia e pure la posizione in classifica rendono questa sfida qualcosa di unico. Va pure detto che tale incontro diretto arriva in un momento davvero delicato per entrambe le formazioni, protagoniste sia pure in modi diversi in settimana nei quarti di finale di Coppa Italia. Partendo ai padroni di casa non si piò non dare spazio alla scioccante soffitta maturata con il risultato di 7-1 contro la Fiorentina: pur dando meriti alla squadra di Pioli di certo pare difficilmente spiegabile un tale black out in casa di Di Francesco. E’ quindi una Roma in crisi quella che affronterà il Milan, rinvigorito e risvegliato dall’arrivo nel mercato di gennaio di Piatek. Salutato Higuain Gattuso ha trovato nel bomber polacco il nuovo punto di riferimento: lo si è visto sempre in Coppa, con i rossoneri autori di una prestazione superlativa i danni del Napoli di Ancelotti, battuto con il risultato netto di 2-0. Vedremo che cosa ci dirà il campo.

RISULTATI SERIE A

Ore 12.30 Spal-Torino

Ore 15.00 Genoa-Sassuolo

Ore 15.00 Udinese-Fiorentina

Ore 18.00 Inter-Bologna

Ore 20,30 Roma-Milan

CLASSIFICA 22^ GIORNATA

Juventus 60

Napoli 51

Inter 40

Milan 35

Roma 34

Sampdoria 33

Atalanta, Lazio 32

Fiorentina, Torino 30

Sassuolo 29

Parma 28

Genoa 23

Spal, Cagliari 21

Udinese 18

Empoli 18

Bologna 14

Frosinone 13

Chievo 9



