Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (22^ giornata)

Tre risultati di Serie B arriveranno oggi, domenica 3 febbraio 2019, per la ventiduesima giornata del campionato cadetto, terzo turno del girone di ritorno della Serie B 2018-2019. Per prima cosa ricordiamo naturalmente il programma con gli orari dei tre incontri che ci attendono, anche perché si torna alla normalità della domenica dopo l’anticipo del posticipo – scusate il gioco di parole – della scorsa giornata. Come di consueto dunque si comincerà alle ore 15.00 con le prime due partite, che saranno Benevento Venezia e Crotone Livorno; il terzo appuntamento tornerà invece ad essere in prima serata, infatti alle ore 21.00 è atteso il fischio d’inizio di Pescara Brescia, che completerà la domenica di Serie B in attesa del posticipo Palermo Foggia di domani sera, mentre ricordiamo che in questa giornata è il Perugia ad osservare il turno di riposo, necessario in questa Serie B a 19 squadre – che tornerà a 20 nel prossimo campionato.

RISULTATI SERIE B: FOCUS SUL BIG MATCH

Fra i risultati di Serie B attesi per oggi di certo c’è grande curiosità per capire come proseguirà la marcia del Brescia, protagonista finora di un campionato eccellente, testimoniato dai 36 punti in classifica per le Rondinelle lombarde, che dopo la sosta hanno cominciato il girone di ritorno espugnando il campo del Perugia e poi con un pirotecnico pareggio con lo Spezia, un 4-4 che verrà ricordato a lungo. La partita di questa sera d’altronde sarà un vero e proprio scontro diretto nei piani più nobili della classifica, dal momento che le Rondinelle lombarde saranno di scena allo stadio Adriatico contro i padroni di casa del Pescara, appena due lunghezze dietro al Brescia e dunque con l’obiettivo del sorpasso. D’altro canto anche il Brescia ha un sorpasso nel mirino: potrebbe infatti passare almeno un giorno in testa alla classifica, naturalmente in attesa del posticipo di domani che vedrà protagonista il Palermo. Senza fare troppi calcoli però l’aspettativa è grande per questa sera anche semplicemente dal punto di vista dello spettacolo: Pescara e Brescia sanno giocare un bel calcio, speriamo che lo facciano vedere anche oggi.

SERIE B, 22^ GIORNATA

Ore 15.00

Benevento Venezia

Crotone Livorno

Ore 21.00

Pescara Brescia

CLASSIFICA SERIE B, 22^ GIORNATA

Palermo 37

Brescia 36

Pescara, Lecce 34

Verona 32

Spezia 31

Benevento, Cittadella 30

Perugia 29

Salernitana 28

Cremonese 26

Venezia, Ascoli 25

Cosenza 24

Foggia (-6), Carpi 18

Crotone 17

Livorno, Padova 16



