Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate, diretta gol live score gironi A, C (24^ giornata)

I risultati di Serie C 2018-2019, per la ventiquattresima giornata di domenica 3 febbraio, riguardano i gironi A e C che sono arrivati al quinto turno del ritorno: sta iniziando ad avere una certa definizione la classifica del campionato, che come sappiamo porterà la vincente di ciascun girone alla promozione diretta e le squadre dalla seconda alla decima ai playoff, con posizione aperta anche all’undicesima classificata del girone da cui uscirà la vincente della Coppa Italia Serie C (che salterà i primi turni). Possiamo allora vedere che per il girone A sono previste, alle ore 14:30, Albissola-Arzachena, Alessandria-Pisa, Carrarese-Pro Vercelli, Cuneo-Lucchese, Olbia-Pontedera e Pistoiese-Entella; alle ore 16:30 si gioca Arezzo-Siena mentre alle ore 18:30 è in calendario Novara-Piacenza. Nel girone C si parte alle ore 14:00 Trapani-Monopoli, alle ore 14:30 si prosegue con Reggina-Catanzaro, Sicula Leonzio-Cavese e Viterbese-Siracusa mentre alle 15.30 ci sarà Vibonese-Catania; spazio poi a Casertana-Virtus Francavilla, Paganese-Potenza e Rende-Juve Stabia mentre alle ore 20:30 si giocherà il posticipo serale Matera-Bisceglie.

RISULTATI SERIE C: LA SITUAZIONE

Analizzando meglio i risultati di Serie C, scopriamo che il girone A è ancora in via di definizione: l’Entella sarebbe la capolista virtuale perchè, dovendo recuperare altre sei partite (per un totale di 18 punti potenziali) accusa un ritardo di 6 lunghezze dalla Pro Vercelli. Il Piacenza ha giocato una gara in meno e dunque potrebbe allungare sulla coppia Carrarese-Arezzo, sulla carta quindi sono queste cinque squadre a giocarsi la promozione diretta ma, con un passo da prime della classe, Entella e Pro Vercelli potrebbero andare a formare una fuga a due anche se chiaramente potremo saperlo soltanto nelle prossime settimane. Nel girone C la Juve Stabia ha rotto da tempo gli indugi, è ancora imbattuta e comanda con 9 punti di vantaggio sul Trapani. Catania e Catanzaro hanno una partita in meno, ma anche vincendola sarebbero comunque a distanza dalle Vespe; la sensazione dunque è che i gialloblu siano ampiamente padroni del loro destino e possano strappare anche in questa seconda metà dell’inverno, andando a prendersi quel margine gestibile in vista del grande traguardo della promozione diretta in Serie B. Staremo comunque a vedere come cambieranno le classifiche di Serie C dopo questa ventiquattresima giornata, attesa tra poche ore.

RISULTATI SERIE C: 24^ GIORNATA

GIRONE A

ore 14:30 Albissola-Arzachena

ore 14:30 Alessandria-Pisa

ore 14:30 Carrarese-Pro Vercelli

ore 14:30 Cuneo-Lucchese

ore 14:30 Olbia-Pontedera

ore 14.30 Pistoiese-Entella

ore 16:30 Arezzo-Siena

ore 18:30 Novara-Piacenza

CLASSIFICA GIRONE A

Pro Vercelli 42

Piacenza 41

Carrarese, Arezzo 40

Entella, Siena 36

Novara, Pontedera, Pro Patria 33

Pisa 32

Gozzano, Juventus U23 25

Cuneo (-7) 22

Alessandria 21

Pistoiese 20

Lucchese (-8) 19

Albissola 17

Arzachena (-1) 14

Pro Piacenza (-8) 8

GIRONE C

ore 14:00 Trapani-Monopoli

ore 14:30 Reggina-Catanzaro

ore 14:30 Sicula Leonzio-Cavese

ore 14:30 Viterbese-Siracusa

ore 15:30 Vibonese-Catania

ore 16:30 Casertana-Virtus Francavilla

ore 16:30 Paganese-Potenza

ore 16:30 Rende-Juve Stabia

ore 20:30 Matera-Bisceglie

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia (-1) 53

Trapani (-1) 44

Catania 43

Catanzaro 41

Monopoli (-2) 34

Reggina (-2), Vibonese 33

Casertana 32

Rende (-1) 31

Potenza, Virtus Francavilla 27

Sicula Leonzio 24

Cavese 23

Viterbese, Siracusa (-1) 19

Rieti 18

Bisceglie 15

Paganese 9

Matera (-32) -16



