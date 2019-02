Video Tommasone-Valdez/ WBO Boxe, l’azzurro al KO tecnico, ma c’è la proposta di matrimonio a lieto fine

Si è chiuso con il lieto fine per l’azzurro lo scontro di boxe per il titolo Wbo tra Carmine Tommasone e Oscar Valdez, occorso nella notte italiana a Frisco in Texas: anche se l’avellinese è stato sconfitto per KO tecnico, ha incassato il romanticissimo si della sua amata Laura a cui ha fatto la proposta di matrimonio in diretta mondiale sul ring. E’ stata quindi una serata tutta speciale per il pugile di Avellino, ben noto per essere stato il primo pro’ a qualificarsi al secondo turno durante le Olimpiadi di Rio 2016. Dopo aver ricevuto la grande possibilità di sfidare in America il campione del mondo dei pesi piuma, l’azzurro ha quindi promesso di portare all’altare la sua fidanzata, ancora con i guantoni in mano. Un finale di serata davvero unico quindi per Tommasone che pure non deve oscurare la bella prestazione messa sul ring contro il messicano, di ritorno da un lungo periodo di assenza dai riflettori per una frattura alla mascella.

TOMMASONE VALDEZ: L’INCONTRO

Tornando all’incontro infatti tra Tommasone e Valdez possiamo dire di aver assistito a uno scontro molto interessante, tra due atleti che, pur di livello differente, hanno alle spalle numeri e statistiche più che importanti. Volendo quindi ricordare che è successo stanotte sul ring di Frisco possiamo dire che il via è stato dominato dallo stesso Tommasone, che ha approfittato della partenza lenta del suo avversario, mettendo in campo la sua solita boxe elegante e efficace. Alla quarta ripresa però ecco il colpo di scena con il riscatto di Valdes: al 50’ il campione dei pesi piuma mette al tappeto lo stesso azzurro con un diretto destro. Questa purtroppo non sarà l’unica volta che Tommasone cade: accadrà di nuovo nella quarta ripresa e pure alla sesta, fino poi al colpo decisivo ricevuto a nove secondi del settimo parziale. La direzione arbitrale dà quindi il KO tecnico a Tommasone che pure sosteneva di essere in grado di rimettersi a boxare. Poco male: a rendere dolce il finale c’è stata l’attesa proposta di matrimonio con tanto di sì ed anello scintillante.