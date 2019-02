Diretta Cagliari Atalanta/ Streaming video e tv: Barella squalificato, Birsa titolare (Serie A)

Cagliari Atalanta, partita che sarà diretta dal signor Paolo Valeri, si gioca alle ore 21:00 di lunedì 4 febbraio: è quella che chiude la ventiduesima giornata nel campionato di Serie A 2018-2019. E’ un momento spettacolare per la Dea, che da dicembre è tornata a marciare come nelle ultime due stagioni: miglior attacco del campionato, una corsa concreta verso l’Europa League e soprattutto la rimonta da 0-3 a 3-3 contro la Roma domenica scorsa, cui è seguito il memorabile 3-0 di Bergamo con cui, dopo quattro anni, è stato messo fine al dominio della Juventus in Coppa Italia. Gli uomini di Gian Piero Gasperini insomma stanno volando e sperano di confermarsi, perchè a questo punto anche un occhio al quarto posto non sarebbe folle; tuttavia il Cagliari rappresenta una sorta di bestia nera per gli orobici, che negli ultimi due campionati ci hanno perso in casa. Gli isolani devono ancora fare i conti con la salvezza, non riuscendo mai a fare il passo decisivo: nell’ultima giornata per esempio hanno perso nettamente sul campo del Sassuolo. Sarà il terzo incrocio in stagione: ancora nel mese di gennaio infatti la Dea aveva eliminato i sardi negli ottavi di Coppa Italia. Ora spazio alle possibili scelte dei due allenatori nella diretta di Cagliari Atalanta, attesa ormai tra poche ore.

Nelle probabili formazioni di Cagliari Atalanta vediamo come Rolando Maran perda Barella per squalifica: assenza pesante, che verrà coperta da Faragò schierato titolare sul centrodestra, in appoggio a Cigarini (Bradaric non è ancora al top) e con Ionita che agirà dall’altra parte del campo. Sulla trequarti si dovrebbe rivedere Birsa: lo sloveno arrivato a gennaio giocherà alle spalle di Joao Pedro e Pavoletti con il brasiliano in realtà battitore libero, davanti a Cragno solito ballottaggio tra Pisacane (favorito) e Romagna, Ceppitelli sicuro del posto con Srna e il grande ex Padoin che dovrebbero essere i due terzini destinati a percorrere le fasce. Naturalmente la Dea non cambia il suo assetto: in questo momento Castagne (due gol consecutivi) è largamente in vantaggio su Gosens a sinistra, Hateboer l’esterno destro con Freuler che torna titolare (come già in Coppa Italia) al fianco di De Roon, a comandare la mediana. In difesa Palomino può prendere la maglia di Djimsiti e affiancare Gianluca Mancini e Toloi, con Etrit Berisha tra i pali; in avanti Alejandro Gomez dovrebbe essere affiancato da Pasalic perchè Ilicic non è ancora al 100% (si è fatto male mercoledì sera), chiaramente il devastante Duvan Zapata sarà il centravanti.

Cagliari Atalanta è stata quotata anche dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui il segno 1 che identifica il successo interno degli isolani ha un valore di 4,75 volte la puntata contro il valore di 1,70 che è stato posto sul segno 2, da giocare per la vittoria in trasferta della Dea. Atalanta dunque favorita nel pronostico, come potevamo aspettarci; per quanto riguarda il pareggio, l’eventualità del segno X vi farebbe guadagnare una cifra pari a 3,90 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto.



