Mourinho, video caduta sul ghiaccio in Russia/ Special One, scivolone e figuraccia durante partita di hockey

Sollevato dall’incarico di allenatore del Manchester United, José Mourinho è stato recentemente protagonista di un brusco tonfo. L’allenatore portoghese si è messo alla prova con l’hockey su ghiaccio, ma con scarsi risultati. Lo “Special One” è stato protagonista di una brutta caduta sul ghiaccio a margine di un match in Russia. Volato lì per un evento promozionale con l’Avengard Omsk, Mourinho ha fatto una figuraccia. Dopo aver firmato autografi e scattato selfie con i tifosi, è scivolato nell’arena dove la squadra siberiana disputa le partite casalinghe della KHL, la lega europea. Una rovinosa caduta tra lo stupore del pubblico presente. Due giocatori, quelli più vicini, lo hanno aiutato a rialzarsi, ma la scenetta era stata ripresa e infatti il video ha fatto subito il giro del web e dei social. Ma fortunatamente non si è fatto nulla. Comunque è un periodo davvero sfortunato per Mourinho, che al momento non ha una squadra da allenare.

MOURINHO, VIDEO CADUTA SUL GHIACCIO IN RUSSIA

Il momento no di José Mourinho è cominciato con l’esonero del Manchester United. Dallo scorso 18 dicembre le cose non sembrano essere migliorate, ma solo per lui, perché invece i Red Devils con Solskjaer in panchina stanno ottenendo risultati straordinari, con 9 vittorie e un pareggio conquistati in 10 partite. Lo Special One non è corteggiato da nessuno al momento. Solo dal Benfica è arrivata una sorta di proposta, ma lui l’ha rifiutata e ribadisce di non voler tornare ad allenare al momento. Quindi si è ritagliato il ruolo di commentatore non rivelando nulla sul suo futuro. Poche parole in tv e poche apparizioni pubbliche. Negli ultimi giorni era tornato a farsi vedere, ma in Russia. Mourinho ha dato il via al match posando il dischetto a terra ma, quando ha provato ad allontanarsi dal campo e dal ghiaccio, non ha fatto in tempo a mettere i piedi sul tappeto rosso: l’equilibrio è venuto meno ed è caduto. Lo scivolone ha suscitato qualche risata agli spettatori che hanno assistito alla scena.

Jose Mourinho was a special guest at the SKA – Avangard game. Something went really wrong at the opening face-off. Pavel Datsyuk saved The Special One pic.twitter.com/I6SBRpobxi — Igor Eronko (@IgorEronko) 4 febbraio 2019





