Video/ Genoa Sassuolo (1-1): highlights e gol della partita (Serie A, 22^ giornata)

Nella 22^ giornata di Serie A è pareggio con il risultato di 1-1 al Marassi per la sfida tra Genoa e Sassuolo. Come si vede nel video di Genoa Sassuolo, il primo tempo favorevole al Sassuolo nella sfida del Ferraris contro il Genoa. Gli uomini di De Zerbi partono subito forte, vincendo tanti duelli a centrocampo e creando qualche grattacapo alla difesa ligure. Dopo un tentativo in girata di Babacar, gli emiliani passano in vantaggio al ventottesimo grazie ad una splendida azione corale. Djruicic riceve palla in zona invitante e con un destro esplosivo sul suggerimento di Locatelli non lascia scampo a Radu, insaccando alle sue spalle il tiro dello 0-1. Il vantaggio del Sassuolo obbliga il Genoa a rivedere qualcosa dal punto di vista tattico. La squadra di Prandelli non molla mai e con Kouamè più vicino a Sanabria nasce la mischia che porta al gol l’ex gioiellino della Roma. Lo spagnolo si fa trovare pronto sul cross di Lazovic e spedisce in porta un destro violento che vale l’uno a uno. Nell’intervallo il Sassuolo cambia Sensi per infortunio e al suo posto entra Bourabia. Il francese va vicino al gol in due occasioni, bravo però Radu ad opporsi entrambe le volte. Il Genoa prova a ruggire con un tentativo di Sanabria, poi con un destro pericoloso di Kouamè su cui Consigli dice no. Nel finale entrano in campo Veloso, Pereira e Pandev per il grifone, Boga e Matri per il Sassuolo, ma non cambia più nulla.

IL TABELLINO

GENOA-SASSUOLO 1-1

MARCATORI: 28′ Djuricic (S), 42′ Sanabria (G)

GENOA (4-2-3-1): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic (76′ Veloso); Lazovic, Bessa (79′ Pedro Pereira), Kouame; Sanabria (87′ Pandev).

SASSUOLO (4-3-3) Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Locatelli, Sensi (46′ Bourabia), Duncan; Berardi, Babacar (70′ Boga), Djuricic (83′ Matri).

Arbitro: Manganiello

Ammoniti: Duncan, Bourabia, Romero, Rogerio

Espulsi: nessuno

Ecco il video di Genoa Sassuolo, con le azioni salienti del match.





