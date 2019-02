Video/ Olbia-Pontedera (1-1): highlights e gol della partita (Serie C girone A, 24^ giornata)

Video Olbia-Pontedera 1-1: highlights e gol della partita valevole per la 24^ giornata di Serie C girone A, al Nespoli le due squadre evitano di farsi male anche se l’obiettivo di entrambe era strappare i tre punti. Gli ospiti ci sono andati vicini dopo essersi portati in vantaggio nel corso del secondo tempo con la rete di Borri che sugli sviluppi di un calcio piazzato ha impattato il pallone di testa trafiggendo Marson. In seguito i padroni di casa si sono rimessi in carreggiata grazie a Ragatzu che ha trasformato un calcio di rigore procurato da Pennington, abbattuto dentro l’area dal nuovo entrato Giuliani che ha immediatamente fatto rimpiangere Calcagni. La squadra allenata da Ivan Maraia si complica ulteriormente la vita rimanendo in dieci per l’espulsione di Caponi, autore di un intervento a gamba alta su Muroni e punito dall’arbitro Tremolada con il rosso diretto. Con l’uomo in più i galluresi cercano di completare la rimonta ma sulla loro strada trovano un super Biggeri che salva i toscani dal KO e costringe al pari gli uomini di Michele Filippi.

LE STATISTICHE

Per l’Olbia si tratta dell’ottavo pareggio in campionato, mentre il Pontedera arriva in doppia cifra per quanto riguarda il computo dei pari. La squadra di Michele Filippi in 22 giornate ha raccolto solamente 4 vittorie, un bilancio misero per un club che a inizio stagione pensava e sperava di trovarsi molto più in alto in classifica, almeno di lambire la zona play-off. Tra le mura amiche del Nespoli il rendimento dei galluresi continua a essere piuttosto deficitario, con un bottino di appena 11 punti in altrettante partite giocate davanti al loro pubblico; lontano dal Mannucci il bilancio in trasferta del Pontedera è di 4 successi, 4 pareggi e 4 sconfitte. Tommasini non ha segnato ma si conferma il miglior cannoniere della compagine toscana con 7 gol segnati dall’inizio della regular season; grazie al rigore trasformato Ragatzu raggiunge Ogunseye (sempre a quota 7) nella graduatoria dei marcatori.





© RIPRODUZIONE RISERVATA