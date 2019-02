Video/ Trapani-Monopoli (4-2): highlights e gol della partita (Serie C girone C, 24^ giornata)

Video Trapani-Monopoli 4-2: highlights e gol della partita valevole per la 24^ giornata di Serie C girone C che si è disputata al Provinciale di Erice, impianto che ospita le gare interne della squadra di Vincenzo Italiano. I padroni di casa mantengono il secondo posto in classifica, alle spalle della Juve Stabia, grazie al successo maturato nel primo tempo, quando il Trapani ha trovato per ben quattro volte la via del gol: Corapi (su rigore), Nzola, Ferretti e Aloi non hanno lasciato scampo al povero Pissardo che comunque ce l’ha messa tutta per impedire che il passivo si aggravasse con il passare dei minuti. I gabbiani erano anche riusciti ad accorciare momentaneamente le distanze con Gerardi, ma la fase difensiva fin troppo allegra degli uomini di Scienza ha letteralmente spianato la strada verso i tre punti agli avversari. Nella ripresa, praticamente, non c’è stata partita anche se i padroni di casa sono rimasti in dieci per l’espulsione di Fedato (somma di ammonizioni) e con l’uomo in più gli ospiti hanno ridotto di un terzo lo svantaggio con Paolucci che a poco meno di venticinque minuti dal novantesimo ha fissato il risultato finale sul 2-4. Con il Trapani tutto racchiuso nella propria trequarti, gli attaccanti del Monopoli non hanno più trovato varchi dove infilarsi e così la partita è rimasta in stand-by fino al triplice fischio dell’arbitro Miele.

LE DICHIARAZIONI

Il tecnico del Trapani, Vincenzo Italiano, commenta così il successo dei suoi: “A parte i primi 10 minuti in cui non eravamo entrati pienamente in partita, devo dire che questa è stata una delle migliori prestazioni in assoluto da parte di tutta la squadra. Siamo riusciti a migliorare la nostra media realizzativa e abbiamo messo in riga una delle formazioni più solide del girone che solitamente prende pochi gol. Tutti quelli che scendono in campo si impegnano al massimo e anche in inferiorità numerica ci siamo compattati ancora di più per difendere il risultato. Ora pensiamo alla Coppa Italia”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA