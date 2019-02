Diretta Feralpisalò Vicenza/ Streaming video e tv: le formazioni per gli ottavi (Coppa Italia Serie C)

Feralpisalò Vicenza si gioca alle ore 20:30 di martedì 5 febbraio: presso lo stadio Lino Turina va in scena la partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C 2018-2019. Ancora una volta è prevista gara secca: dunque, in caso di parità dopo i 90 minuti si andrà ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore, per stabilire la squadra che passerà il turno. Le due formazioni, entrambe inserite nel girone B di campionato, hanno disputato l’impegno dei sedicesimi a fine ottobre; il turno però si è esaurito solo nei giorni scorsi con i due recuperi, nel frattempo ovviamente sia i Leoni del Garda che i veneti hanno disputato i loro impegni di campionato e la classifica del girone B e nell’ultima giornata la Feralpisalò ha fatto la voce grossa in casa del Teramo, vincendo 2-1 con una doppietta di Andrea Caracciolo, risultato identico per il Vicenza che ha ottenuto i tre punti a Pesaro. Entrambe sono in zona playoff, ma con i bresciani che dopo un periodo poco brillante sembrano essersi ripresi nel migliore dei modi; naturalmente la priorità viene data al campionato, ma questo non significa che la partita di Coppa Italia sarà snobbata in toto. A questo proposito dunque staremo a vedere quello che succederà tra poco sul terreno di gioco, nella diretta di Feralpisalò Vicenza; intanto possiamo leggere in maniera più dettagliata quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori per questa sera, analizzando appunto le probabili formazioni.

La diretta tv di Feralpisalò Vicenza sarà trasmessa su Sportitalia (canale 60 del televisore) e dunque sarà a disposizione anche il sito www.sportitalia.com per seguire la sfida del Lino Turina in mobilità; ovviamente resta valida la solita alternativa garantita dal portale elevensports.it, che trasmette tutte le partite della Serie C (campionato e coppa) ai suoi abbonati, ma anche tramite l’acquisto del singolo evento ad un prezzo fisso. Per attivare la diretta streaming video avrete ovviamente bisogno di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; il costo dell’abbonamento è gratuito per chi lo rinnovasse dalla passata stagione.

Entrambi gli allenatori dovrebbero fare turnover per Feralpisalò Vicenza: Domenico Toscano si dispone con il modulo ad albero di Natale, e dunque con due trequartisti che potrebbero essere Vita e Maiorino a supporto della prima punta Mattia Marchi, che rimane favorito su Ferretti. A centrocampo potrebbero agire Corsinelli e Ambro a supporto di Guidetti, mentre in difesa il veterano Canini potrebbe essere rimpiazzato da Dametto al centro dello schieramento, in coppia con Paolo Marchi o Magnino che si piazzerà davanti al portiere Livieri. Sulle corsie esterne sono invece pronti Legati e Mordini; sarà modulo speculare per il Vicenza di Michele Serena, con Albertazzi tra i pali e i due centrali difensivi in Bizzotto e Pasini, con Davide Bianchi e Stevanin terzini. Mediana comandata da Laurenti, con Salvi e Cinelli (o Zonta) che potrebbero essere scelti per agire come mezzali. Alle spalle della prima punta, che dovrebbe essere Maistrello in sostituzione di Arma, avremo anche in questo caso due trequartisti: verso la panchina Guerra e Giacomelli, Gashi e Curcio potrebbero essere i giocatori scelti per iniziare questa partita.



