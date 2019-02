Diretta super-G Are/ Mondiali sci 2019 streaming video e tv: Goggia a caccia del podio

La diretta del super-G femminile di Are apre oggi i Mondiali di sci 2019, la rassegna iridata che si disputa ogni due anni e che in questa edizione è stata assegnata alla località svedese. L’attesa è grande perché verrà assegnato subito un titolo molto ambito: in super-G si deve unire grande velocità alla capacità di affrontare al meglio le curve e le difficoltà del tracciato, è una sfida stimolante e che chiamerà all’azione molte delle sciatrici più forti del mondo, dalla “cannibale” Mikaela Shiffrin alla nostra Sofia Goggia, che è rientrata dopo l’infortunio facendo subito benissimo a Garmisch, senza dimenticare naturalmente tante altre possibili protagoniste, a cominciare dallo squadrone austriaco. Prima di analizzare le possibili favorite e le possibilità delle azzurre, andiamo doverosamente ad evidenziare tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del super-G di Are, primo appuntamento con i Mondiali di sci 2019.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SUPER-G DI ARE

La diretta del super-G di Are avrà inizio alle ore 12.30, quando prenderà il via la prima atleta che aprirà i Mondiali di sci 2019.

DIRETTA SUPER-G ARE: FAVORITE E AZZURRE

Il super-G fino all’inizio di questa stagione era l’unica specialità nella quale Mikaela Shiffrin non aveva ancora mai vinto in Coppa del Mondo: quest’anno l’americana ha partecipato a tre super-G e li ha vinti tutti, ad inizio dicembre a Lake Louise, la settimana successiva a St. Moritz ed infine a Cortina a metà gennaio, tanto da essere al comando della classifica della specialità pur avendo partecipato solamente a tre super-G su cinque. Ecco dunque che pure in questa gara si deve indicare la campionessa americana come prima favorita, potenzialmente in grado di dominare poi tuta la rassegna iridata. Come prima rivale indichiamo Sofia Goggia: è un buon auspicio, ma con solide motivazioni. La bergamasca, rientrata a Garmisch dopo l’infortunio che l’ha tenuta fuori per tutta la prima parte della stagione, è subito arrivata seconda sia in super-G sia in discesa, dunque nelle discipline veloci resta un punto di riferimento per tutti e con qualche ulteriore giorno di allenamento in più è sicuramente pronta a sfidare anche la Shiffrin. L’elenco delle possibili protagoniste comunque è lungo: dalla slovena Ilka Stuhec che ha vinto in Val Gardena alle immancabili Tina Weirather e Lara Gut, da molti anni tra le migliori protagoniste del super-G, fino alla squadra austriaca che resta globalmente il punto di riferimento con quattro atlete in grado di puntare al podio, a cominciare da Nicole Schmidhofer che scegliamo come “capitana” (concetto naturalmente simbolico in una gara individuale) anche perché campionessa del Mondo in carica. Le premesse per una gara palpitante ci sono tutte, sarà un inizio subito avvincente per i Mondiali di sci 2019 ad Are!



