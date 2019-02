E’ nata la figlia di Leonardo Bonucci/ Dopo Matteo e Lorenzo, Martina Maccari ha partorito Matilda

E’ nata la figlia di Leonardo Bonucci, con Martina Maccari sono diventati genitori per la terza volta. Il difensore della Juventus e la sua dolce consorte hanno dato alla luce la loro prima femmina, chiamandola Matilda. Dopo Matteo e Lorenzo è dunque il momento di una bimba con il calciatore che ha voluto celebrare questo arrivo su Instagram, raccontando con poche battute quella che è stata una giornata straordinaria: “We are five! Benvenuta Matilda! Grazie alla supermamma Martina, sei stata grande“, clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. La famiglia di Leonardo Bonucci e Martina Maccari torna finalmente a sorridere dopo aver passato in passato anche dei brutti momenti. I due infatti hanno dovuto purtroppo combattere contro la malattia di uno dei loro due bambini, Matteo. Questi era stato colpito da una patologia acuta che aveva portato la stessa Juventus a concedere diversi permessi al calciatore per stare vicino alla sua famiglia, dimostrandosi una vera famiglia per il centrale di Viterbo.

E’ nata la figlia di Leonardo Bonucci: il calciatore della Juventus freme per tornare in campo

La nascita della figlia Matilda non toglie dalla testa di Leonardo Bonucci gli obiettivi stagionali con la Juventus. Il difensore centrale si è infortunato nella gara contro la Lazio di dieci giorni fa, procurandosi una distorsione alla caviglia in una scivolata per fermare uno scatenato Correa. Questo gli è costato almeno un mese di stop e il serio rischio di saltare gli ottavi di finale di andata di Champions League contro l’Atletico Madrid. Un curioso caso ci porta indietro al 2017 quando invece il centrale di Viterbo fu lasciato fuori da Max Allegri per motivi disciplinari e questo costò al calciatore una rottura finita con la cessione a fine stagione. Ora è cambiato tutto perché Bonnie è tornato a Torino tra i fischi ed è stato in grado di trasformarli in applausi in pochi minuti. La crisi della difesa bianconera, che ha subito 6 gol nelle ultime due partite, potrebbe portarlo ad accelerare il recupero perché lui e Giorgio Chiellini al centro sono una garanzia assoluta.

Il grande giorno





© RIPRODUZIONE RISERVATA