La Dea torna a vincere alla Sardegna Arena: nel posticipo del lunedi sera l’Atalanta batte il Cagliari con il risultato di 1-0, grazie alla rete dei Hateboer, occorsa al 50’ minuto di gioco, nella 22^ giornata di Serie A. Prima di vedere il video di Cagliari Atalanta, con le azioni salienti della sfida, andiamo anche ad analizzare un po’ i numeri che hanno caratterizzato questo match di campionato. Ecco quindi che la formazione di Gasperini ha messo a bilancio il 63% di possesso palla, realizzando nel contempo anche il maggior numero di tiri della partita, ovvero 8, di cui sette ben indirizzati verso lo specchio avversario. Completano il quadro delle statistiche nerazzurre anche 20 punizioni e 4 calci d’angolo oltre che 552 passaggi completati e 3 parate. Per il Cagliari invece ricordiamo che al triplice fischio finale è stato fissato a 37% il possesso palla, con solo 7 tiri di cui tre in porta: aggiungiamo per i sardi anche 27 rimesse laterali ere 6 parate con pure 334 passaggi correttamente terminati.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della partita di Serie A ecco che è stato Gasperini a commentare ai microfoni di Sky quanto fatto dai suoi in Cagliari Atalanta (il cui video con le azioni salienti è subito sotto). Il tecnico della Dea ha affermato: “È una grandissima vittoria, diversa dalle altre, meno eclatante. È stata una partita difficile, con qualche fallo di troppo e non era facile giocare. Tecnicamente non è stata una buona partita. Sono gare che fanno classifica, abbiamo controllato e difeso bene. Prestazione di maturità per una squadra con questa classifica”. Per la squadra dei sardi si è invece fatto avanti il tecnico Maran che ha commentato così il match a Sky: ”Partita diversa dall’ultima, contro una grande Atalanta abbiamo avuto due infortuni, in dieci abbiamo preso la traversa. Abbiamo subito gol sul primo tiro in porta. La squadra ha messo grande impegno, ha cercato sempre di dare quello che poteva. È un momento così. Con questo atteggiamento qui guardiamo avanti con fiducia. È stata una prestazione diversa, un segnale positivo”.