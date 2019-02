Video/ Frosinone Lazio (0-1): highlights e gol della partita (Serie A 22^ giornata)

Analizzando il video di Frosinone Lazio 0-1, partita decisa dal gol di Felipe Caicedo al 36’ minuto, scopriamo che la sfida dello stadio Benito Stirpe è stata particolarmente interessante: i biancocelesti hanno meritato la vittoria per avere fatto di più in termini di gioco, ma i ciociari sicuramente non sono rimasti a guardare e hanno avuto le loro occasioni per prendersi almeno il pareggio. Il gol è stato un pezzo di bravura di Caicedo che, innescato da Luis Alberto, ha segnato metà rete con lo stop a seguire con cui ha fatto fuori in un colpo solo Salamon e Krajnc, per poi esplodere un sinistro che si è infilato all’incrocio dei pali; poco prima al Frosinone era stato assegnato un calcio di rigore per una trattenuta di Bastos su Ciano, ma l’arbitro Michael Fabbri è stato richiamato dal Var e, dopo l’on field review, è tornato sui suoi passi togliendo anche l’ammonizione al difensore angolano. Nel secondo tempo il Frosinone ci ha provato davvero: Pinamonti ha mandato alto sopra la traversa un invitante colpo di testa, poi ha clamorosamente sparato alle stelle un piatto calciato a tu per tu con Strakosha, seguito a ruota dall’occasione di Trotta sulla quale, questa volta, il portiere albanese è stato bravo nel respingere con i piedi. Pur senza strafare la Lazio, che ha anche perso Luis Alberto per infortunio, ha dunque portato a casa la vittoria: adesso si trova in quinta posizione in classifica, avendo agganciato la Roma e con un punto da recuperare al Milan.

VIDEO FROSINONE LAZIO: LE STATISTICHE

Parlando ancora del video di Frosinone Lazio, andiamo a valutare anche le principali statistiche: i biancocelesti come prevedibile hanno avuto il controllo del pallone per la maggior parte del tempo (55%) ma negli altri dati i ciociari hanno dimostrato di essersela giocata. I tiri sono 11 per la Lazio e 9 per il Frosinone, con 5 conclusioni contro 4 nello specchio della porta: come dicevamo in precedenza anche Thomas Strakosha ha avuto una serata impegnativa. Spicca il fatto che nessuna delle due squadre sia riuscita a sfruttare punizioni, dirette o indirette che fossero; gli ospiti hanno avuto più occasioni da gol (7 contro 3) e hanno fatto appena meglio nella precisione dei passaggi (81% contro 80%), mentre gli attacchi della squadra di Simone Inzaghi si sono sviluppati in maniera equa a destra e sinistra (24), laddove invece il Frosinone ha preferito maggiormente la corsia destra (con 25 azioni offensive. Sbilanciato il dato delle ammonizioni: il solo Camillo Ciano tra i padroni di casa, cinque i cartellini gialli che Fabbri ha estratto a indirizzo dei calciatori della Lazio. Tra i singioli, grande partita di Francesco Zampano: per lui 7 recuperi, mentre Raman Chibsah ha recuperato 5 palloni ma ne ha anche persi 6.