Diretta Atalanta Torino Primavera/ Streaming video e tv: sfida di lusso in semifinale (Coppa Italia)

Atalanta Torino Primavera va in scena alle ore 13:00 di mercoledì 6 febbraio: si gioca la semifinale di andata della Coppa Italia Primavera 2018-2019, primo turno di questa competizione che viene disputato in andata e ritorno. Bisognerà aspettare esattamente un mese per avere la squadra qualificata alla finale, ma intanto possiamo gustarci questa sfida che promette scintille: orobici e granata sono infatti le due formazioni che guidano il campionato, con la Dea al comando con due punti di vantaggio sull’avversaria odierna. In campionato è arrivato un pirotecnico 3-3, a conferma dello spettacolo che ci potrebbe attendere; chiaramente il contesto della Coppa Italia potrebbe essere diverso, ma entrambe le squadre tengono a fare bene e mettere un trofeo in bacheca che potrebbe rappresentare una doppietta, visto che stiamo parlando di due forti candidate allo scudetto. Nel fine settimana l’Atalanta ha vinto sul campo del Palermo e si è trovata in testa da sola, perchè il Torino ha vissuto un leggero stop pareggiando a Genova (contro il Grifone); in più i granata sono campioni in carica della Coppa Italia e dunque vogliono difendere il titolo. Staremo a vedere; intanto, aspettando la diretta di Atalanta Torino Primavera, possiamo andare a leggere le possibili scelte dei due allenatori approfondendo il tema delle probabili formazioni.

Le probabili formazioni di Atalanta Torino Primavera potrebbero vivere di un leggero turnover, anche se l’importanza della partita impone ai due allenatori di pensare soprattutto ai titolari; per Massimo Brambilla è confermato il 4-3-3, nel quale Kulusevski dovrebbe trovare spazio come mezzala d’assalto sostituendo Gyabuaa e piazzandosi a lato di Colpani, con Colley confermato sul centrodestra a meno che non venga scelto Cortinovis (un trequartista naturale). Nel tridente offensivo chiedono spazio Peli (a segno sabato) e Kobacki che potrebbe essere schierato largo a sinistra in luogo di Cambiaghi; la prima punta dovrebbe essere ancora Louka, mentre in difesa Girgi può prendere la maglia di Brogni come terzino sulla mancina. In porta Bencivegna o Carnesecchi, a destra Guth con Bergonzi e Okoli da esterni. Federico Coppitelli ha l’imbarazzo della scelta per il suo reparto avanzato: torna Millico che era con la prima squadra, sarà lui la prima punta con Rauti a sinistra e Ben Lhassine Kone che potrebbe scalare a destra prendendo il posto di Petrungaro. Avremo poi un centrocampo con Sammartino e Murati a fare compagnia a Isacco nel ruolo di mezzali, anche qui potrebbe avere campo la soluzione più offensiva con De Angelis; difesa con Ferigra e Michelotti al centro, Gilli e Ambrogio sugli esterni con Trombini che spera in una maglia dal primo minuto tra i pali, eventualmente in sostituzione di Gemello.



