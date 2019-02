Diretta Barcellona Real Madrid/ Streaming video e tv: quote, blaugrana favoriti (semifinale Coppa del Re)

Barcellona Real Madrid è la semifinale di andata nella Coppa del Re 2018-2019: si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 6 febbraio, primo round al Camp Nou con ritorno fissato a tre settimane da oggi. Tornano le grandi emozioni del Clasico, e bisogna anche dire che appena dopo il Santiago Bernabeu ospiterà anche la partita di campionato: dunque tre grandi sfide nel giro di quasi un mese, un faccia a faccia sempre entusiasmante al netto di quello che classifiche e momenti delle due squadre possano dire. Reduce dal pareggio interno contro il Valencia, il Barcellona non è ancora riuscito a chiudere una Liga che comanda quasi dall’inizio, ma è forte della manita (5-1) che aveva centrato all’andata contro il Real Madrid, andando a vincere quello che di fatto è il primo round stagionale di almeno quattro; partita costata l’esonero a Julen Lopetegui con i blancos che, con l’arrivo di Santiago Solari, si sono leggermente ripresi anche se continuano ad avere alti e bassi, ma puntano una Coppa del Re che non vincono dal 2011 (proprio contro il Barcellona in finale) per poi eventualmente andare a caccia della quarta Champions League consecutiva, vale a dire il reale obiettivo di una squadra che negli ultimi anni ha ritrovato in pieno la sua grande dimensione europea. Anche i blaugrana però guardano al traguardo internazionale: l’ultima Champions League è del 2015, da allora la squadra catalana non ha avuto grandi percorsi europei. Ora però si gioca per la coppa nazionale, ed è giusto andare a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco; mentre aspettiamo la diretta di Barcellona Real Madrid, valutiamo quindi le probabili formazioni di questo appassionante Clasico.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Barcellona Real Madrid, perché la Coppa del Re non viene trasmessa nel nostro Paese; significa che non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili sulla grande sfida del Camp Nou potrete consultare senza costi le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network. Consigliamo in particolare di rivolgervi a Facebook e Twitter.

Per Barcellona Real Madrid, in casa blaugrana c’è apprensione per le condizioni di Leo Messi: infortunatosi contro il Valencia (quando ha realizzato un’altra doppietta), la Pulce potrebbe non farcela e dunque Ernesto Valverde dovrà eventualmente mandare il nuovo arrivato Kevin Prince Boateng a fare l’esterno nel tridente, con Coutinho schierato dall’altra parte e Luis Suarez che invece sarà come sempre la prima punta. Previsto turnover a centrocampo: verso la conferma Sergio Busquets e Rakitic, mentre Arthur Melo dovrebbe soffiare il posto a Vidal che ha giocato sabato in campionato. In difesa possibile vedere ancora il portiere di coppa Cillessen, con Piqué e Lenglet davanti a lui; sulle corsie laterali Nélson Semedo contende il posto a Sergi Roberto, a sinistra è quasi certo di giocare Jordi Alba. Il Real Madrid darà presumibilmente spazio ai suoi titolari: davanti a Keylor Navas agiranno dunque Varane e Sergio Ramos, con Carvajal a destra e Marcelo che per una volta appare favorito su Reguilon per la corsia mancina. Rientra Casemiro che si piazza a fare il perno centrale con Modric e Kroos che come sempre si occuperanno di sviluppare la manovra, con il croato maggiormente dedicato alla regia e il tedesco che invece sarà utile per legare i reparti ma anche lanciarsi negli spazi. Nel tridente Benzema sarà il centravanti; Asensio e Bale cercano una maglia, ma attenzione alla sorpresa Vinicius Junior che potrebbe essere confermato a sinistra, meno possibilità per un Isco ormai fuori dal progetto tecnico.

Le quote per scommettere su Barcellona Real Madrid danno ragione ai blaugrana: il pronostico tracciato dalla Snai indica per esempio ad un valore di 1,70 volte la somma investita l’eventualità del successo interno, regolato dal segno 1. Per l’ipotesi del pareggio dovrete giocare il segno X e il vostro guadagno corrisponderebbe a 4,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto; abbiamo poi il segno 2 sul quale scommettere per il successo esterno delle merengues, e in questo caso andreste a vincere una somma pari a 4,50 volte quanto puntato con questo bookmaker.



