Diretta Gozzano AlbinoLeffe/ Streaming video e tv, Soda punta sui titolari? (Coppa Italia Serie C)

Gozzano AlbinoLeffe verrà diretta dal signor Giorgione: si gioca alle ore 14.30 di mercoledì 6 febbraio ed è valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C 2018-2019. Gara secca, che prevede tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore; cosa che aumenta la possibilità di un bello spettacolo, tra due squadre che in campionato stanno vivendo stagioni del tutto diverse. Il Gozzano infatti è una neopromossa arrivata in terza divisione sapendo di doversi giocare la salvezza; la realtà attuale dice che la squadra occupa invece l’undicesima posizione e dunque è appena ai margini della zona playoff, anche se la sconfitta interna contro la Pistoiese (che risale a due settimane fa) ha lasciato una distanza di 8 punti dal Pisa. Per l’AlbinoLeffe il campionato rischia di concludersi con un’incredibile retrocessione: i bergamaschi sono ultimi nel girone B e arrivano a questa partita dalla sconfitta interna contro il Sudtirol, nella quale hanno incassato quattro reti. Entrambe le formazioni oggi dovrebbero essere in campo con le seconde linee e, a tale proposito, possiamo aspettare la diretta di Gozzano AlbinoLeffe andando ad analizzare in che modo i due allenatori intendono schierare le loro squadre sul terreno di gioco del Silvio Piola di Vercelli, dove i piemontesi giocano le loro partite interne.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Gozzano AlbinoLeffe: le partite di Coppa Italia Serie C, come quelle del campionato di terza divisione, sono un’esclusiva del portale elevensports.it che per la quinta stagione permette di abbonarsi ad un servizio in diretta streaming video. Tramite l’utilizzo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete allora seguire le immagini di questa sfida, che potrete anche acquistare singolarmente pagando un prezzo fisso.

Per Gozzano AlbinoLeffe, Antonio Soda dovrebbe puntare sul consueto 3-4-2-1 e, non avendo giocato nel fine settimana, potrebbe dare spazio ai titolari in modo da metterli in ritmo per il prossimo impegno: magari non tutti, per esempio in porta ci aspettiamo Jacopo Viola e in mezzo possono agire Graziano e Secondo in luogo di Gemelli e Mangraviti. Confermata la difesa con Tumminelli, Emiliano e Gigli, sugli esterni Petris e uno tra Tordini e Palazzolo mentre i due trequartisti dovrebbero essere nuovamente Messias e Rolando, con Carletti pronto a prendere il posto di Libertazzi nel ruolo di prima punta. Cambia inevitabilmente l’AlbinoLeffe di Michele Marcolini: in porta Cortinovis, in difesa Gusu e Stefanelli affiancheranno Gavazzi con un centrocampo nel quale Nichetti e Sbaffo sono pronti ad agire al posto di Genevier e Giorgione, dunque il solo confermato potrebbe essere Romizi. Avremo poi Gonzi e Ruffini come esterni alti, mentre il tandem d’attacco dovrebbe essere formato da Kouko e Razzitti che faranno rifiatare Sibilli e Cori.



