Diretta Imolese Carrarese/ Streaming video e tv: le formazioni per gli ottavi (Coppa Italia Serie C)

Imolese Carrarese sarà diretta dal signor Pashuku e si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 6 febbraio: lo stadio Romeo Galli ospita la gara secca valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C 2018-2019, un contesto dunque che prevede la possibilità di andare ai tempi supplementari e anche ai calci di rigore, qualora anche dopo i 120 minuti la situazione fosse di parità. Partiamo subito con il dire che questa è una delle partite più interessanti nel turno: sia i liguri che i toscani infatti sono tra le migliori squadre del rispettivo girone. Lo aspettavamo dalla Carrarese, che ha costruito una rosa che potesse puntare alla promozione diretta; Silvio Baldini però sta affrontando un periodo difficile e, dopo aver perso in casa contro la Pro Vercelli, si è ulteriormente staccato dalla vetta e rischia anche le posizioni di immediato rincalzo nel girone A. L’Imolese rappresenta la vera sorpresa del girone B, perchè da neopromossa sta tenendo un rendimento fantastico; è terza in classifica ma purtroppo il ko di Pordenone l’ha fatta scivolare a 11 punti dalla capolista. Ad ogni modo per Alessio Dionisi il reale obiettivo resta la salvezza, dunque trovarsi alla fase nazionale dei playoff sarebbe qualcosa di assolutamente insperato. Mentre aspettiamo la diretta di Imolese Carrarese possiamo allora valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre in campo le loro formazioni per gli ottavi della Coppa Italia Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE CARRARESE

Dionisi dovrebbe fare turnover per Imolese Carrarese: spazio a Turrin tra i pali con una difesa nella quale Varutti può prendere il posto di Fiore a sinistra, dall’altra parte conferma per Sciacca mentre in mezzo Tissone e Boccardi appaiono favoriti. A centrocampo fuori Hraiech e capitan Valentini, dentro eventualmente Bensaja e Ranieri; potrebbe giocare ancora Carraro in qualità di playmaker davanti alla difesa. Sulla trequarti Giannini si candida ed entra in ballottaggio con Belcastro, davanti dovrebbero riposare Lanini e De Marchi con Cappelluzzo e Rossetti pronti a subentrare. La Carrarese potrebbe confermare la squadra che ha dominato il primo tempo contro l’Entella (nei sedicesimi) prima di rischiare il pareggio: davanti a Mazzini ci saranno Alari e Varga, mentre Carissoni e Luca Ricci saranno i due terzini. A centrocampo la cerniera di protezione sarà formata da Agyei e Cardoselli, Latte Lath e Valente dovrebbero rappresentare i due esterni offensivi con Piscopo schierato da trequartista centrale, a supporto della prima punta che dovrebbe essere Biasci (doppietta a Chiavari una settimana fa).

