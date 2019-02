Diretta Inter Fiorentina Primavera/ Streaming video e tv: delicato incrocio in semifinale (Coppa Italia)

Inter Fiorentina Primavera, in programma alle ore 15:00 di mercoledì 6 febbraio, vale come semifinale di andata della Coppa Italia Primavera 2018-2019: le due squadre per la prima volta affrontano un turno in andata e ritorno, dovranno aspettare un mese per conoscere l’esito della doppia sfida ma intanto disputano una bella fetta di qualificazione. Le sorti del campionato fino a questo momento sorridono ai viola, che sono quarti in classifica e hanno solo due punti da recuperare al Torino che, secondo, entrerebbe direttamente nella fase finale del torneo; l’Inter invece è quinta e, con una partita in meno (la sfida di venerdì contro la Sampdoria è stata rinviata), ne ha 4 di svantaggio rispetto alla stessa Fiorentina. Dunque nel fine settimana soltanto i viola hanno giocato, andando a vincere sul campo dell’Udinese e ottenendo il terzo successo nelle ultime quattro; l’ultima partita dei nerazzurri resta quella di Cagliari, un 2-1 che ha rappresentato la terza vittoria consecutiva. Stiamo parlando di due tra le principali candidate alla vittoria dello scudetto; l’Inter è anche campione in carica anche se quest’anno sembra avere qualcosa in meno, la Coppa Italia potrebbe essere un ottimo modo per dare lustro alla stagione. Mentre restiamo in attesa della diretta di Inter Fiorentina Primavera, possiamo andare a ipotizzare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni di questa semifinale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Fiorentina Primavera viene trasmessa da Sportitalia, il canale che solitamente segue la stagione degli Under 19: appuntamento sul canale 60 del vostro telecomando, mentre gli abbonati Sky potranno accedere alle immagini anche attraverso il decoder (numero 225). In alternativa sarà possibile seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando il sito www.sportitalia.com, senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA PRIMAVERA

Per Inter Fiorentina Primavera, Armando Madonna sceglie il 4-4-2 che utilizza solitamente: davanti Salvatore Esposito potrebbe giocare al posto di uno tra Adorante e Merola, a centrocampo invece attenzione a Demirovic che insidia la maglia di Burgio (a sinistra) con Gavioli confermato dall’altra parte, in mezzo spera in un posto Roric che dovrà però scalzare Pompetti o Schirò, che restano favoriti per l’importanza che questa partita riveste. Nel reparto arretrato, davanti a Dekic che dovrebbe essere confermato tra i pali, avremo due centrali che potrebbero essere Nolan e Van Den Eynden (o eventualmente Ntube), con Grassini che spera nella maglia al posto di Zappa e Colombini che invece dovrebbe avere nuovamente la preferenza del suo allenatore come terzino sinistro. Nella Fiorentina è squalificato Medja Beloko; Vlahovic o Salvatore Longo da prima punta con Maganjic e Sottil che dovrebbero fare da supporto sugli esterni, mentre il trequartista designato da Emiliano Bigica dovrebbe essere Montiel (con Meli che dunque dovrebbe andare in panchina). La cerniera di centrocampo potrebbe prevedere Gorgos al posto di Fiorini, con la conferma del punto di riferimento Hanuljak; difesa schierata in linea con Antzoulas e Simonti sugli esterni, Ponsi e Gillekens come centrali a protezione del portiere, che dovrebbe essere Brancolini il quale da tre mesi è stabilmente convocato con la prima squadra di Stefano Pioli, ma potrebbe tornare per questa sfida davvero delicata.



