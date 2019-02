Diretta Monza Pro Vercelli/ Streaming video e tv: sfida ad alta tensione al Brianteo (Coppa Italia Serie C)

Monza Pro Vercelli, partita che viene diretta dal signor Cudini, è una di quelle che rientrano nel programma degli ottavi di Coppa Italia Serie C 2018-2019: allo stadio Brianteo si gioca alle ore 14:30 di mercoledì 6 febbraio. Ricordiamo che si tratta di una sfida secca: se al termine dei tempi regolamentari la situazione fosse ancora di parità si andrebbe ai supplementari, e poi eventualmente ai calci di rigore. Sarà davvero interessante scoprire quale sarà l’andamento della gara: la Pro Vercelli infatti è la capolista del girone A e sta viaggiando verso una promozione diretta che, in questo momento, potrebbe essere contestata solo dalla Virtus Entella. Domenica i piemontesi hanno vinto la sfida diretta di Carrara, confermando ancora una volta la loro superiorità; non va però sottovalutato il Monza che, dopo aver vissuto un autunno poco felice, è in clamorosa ripresa e, imbattuto da metà dicembre, arriva da due vittorie consecutive. L’ultima, contro la Sambenedettese, ha fatto schizzare i brianzoli al quinto posto nel girone B: siccome in quelle posizioni il ritmo non è altissimo, la squadra biancorossa potrebbe anche puntare a qualificarsi direttamente per le fasi nazionali dei playoff. Intanto però dobbiamo vedere in che modo andranno le cose nella diretta di Monza Pro Vercelli, di cui andiamo a valutare adesso le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Monza Pro Vercelli: le partite di Coppa Italia Serie C, come quelle del campionato di terza divisione, sono un’esclusiva del portale elevensports.it che per la quinta stagione permette di abbonarsi ad un servizio in diretta streaming video. Tramite l’utilizzo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete allora seguire le immagini di questa sfida, che potrete anche acquistare singolarmente pagando un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA PRO VERCELLI

Per Monza Pro Vercelli, Cristian Brocchi potrebbe confermare la squadra che settimana scorsa ha eliminato il Novara: in porta va Sommariva, davanti a lui Negro e Marconi formano la coppia centrale di una difesa completata dai terzini Bearzotti e Tentardini.A centrocampo ecco la regia di Galli, che si posiziona come perno del reparto avendo il supporto dei due interni Palazzi e Lora; si riposa dunque D’Errico, mentre Armellino (uno dei tanti arrivi di gennaio) giocherà in qualità di trequartista dovendo fornire il supporto ai due attaccanti. Tommaso Ceccarelli e Reginaldo sono favoriti, ma Brocchi potrebbe puntare anche su Andrea Brighenti. Farà ovvio turnover anche per la Pro Vercelli, che ai sedicesimi ha eliminato l’Alessandria ai rigori (pareggiando a due minuti dal 90’): davanti a Moschin si posizionano Pezziardi e Luca Crescenzi con Berra e Iezzi ai lati, anche il centrocampo prevede quattro giocatori con Mal e Rosso schierati da esterni mentre la regia è affidata a Bellemo, che avrà la collaborazione di Foglia. Nel reparto avanzato, Leonardo Gatto dovrebbe giocare in appoggio a Gerbi ma non è escluso che, per questa partita, Vito Grieco possa decidere di puntare su Pasqualini nel ruolo di prima punta.



