Diretta Pisa Pontedera/ Streaming video e tv: derby toscano negli ottavi (Coppa Italia Serie C)

Pisa Pontedera, che sarà diretta dal signor Volpi, si gioca alle ore 14:30 di mercoledì 6 febbraio in una sfida secca per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C 2018-2019. Il derby toscano potrebbe dunque avere il suo esito ai tempi supplementari, o magari anche ai calci di rigore; in palio appunto c’è la qualificazione ai quarti del torneo che, se vinto, garantirebbe un posto diretto nella fase finale dei playoff. Questo aumenta la posta in palio, perché in questo momento entrambe le squadre sono in una posizione rischiosa: il Pisa, reduce dal pareggio beffardo di Alessandria – ripreso all’ultimo secondo – è decimo anche se il vantaggio sul Gozzano rimane ampio (8 punti) mentre il Pontedera si trova un punto più sopra e arriva dal pareggio di Olbia. Per entrambe le squadre il momento è poco brillante: i granata hanno vinto una sola partita nelle ultime otto – raccogliendo comunque anche cinque pareggi – mentre i nerazzurri non trovano il successo addirittura dallo scorso 16 dicembre (proprio sul campo del Pontedera) e hanno infilato da allora cinque pareggi e due sconfitte. La Coppa Italia, se anche rappresenta un obiettivo secondario, potrebbe essere l’occasione giusta per trovare riscatto e rilanciarsi nel girone A; vedremo dunque cosa ci riserverà la diretta di Pisa Pontedera, nel frattempo possiamo andare a valutare le possibili scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni pronte a sfidarsi all’Arena Garibaldi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pisa Pontedera: le partite di Coppa Italia Serie C, come quelle del campionato di terza divisione, sono un’esclusiva del portale elevensports.it che per la quinta stagione permette di abbonarsi ad un servizio in diretta streaming video. Tramite l’utilizzo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete allora seguire le immagini di questa sfida, che potrete anche acquistare singolarmente pagando un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI PISA PONTEDERA

In Pisa Pontedera Luca D’Angelo si prepara a fare turnover: potrebbe essere confermato Di Quinzio che, squalificato per la prossima di campionato, è favorito per avere una maglia come esterno destro nel 3-5-2, nel quale anche Lisi potrebbe essere confermato come altro laterale. In mezzo, Gamarra potrebbe fare il punto di riferimento per due mezzali che possono essere Minesso e De Vitis; in difesa Brignani, Buschiazzo e Masi possono giocare contemporaneamente davanti al portiere D’Egidio, poi spazio alla coppia offensiva formata da Moscardelli e Masucci (dovrebbe rimanere fuori Pesenti). Ivan Maraia potrebbe confermare il Pontedera che ha eliminato il Siena ai calci di rigore: dunque Riccardo Benedetti e Riccio a formare il tandem d’attacco con Raimo e Benassi ad agire sulle corsie in un modulo speculare a quello del Pisa. La Vigna e Calcagni saranno le mezzali che daranno una mano a Bardini, destinato ad avere in mano le chiavi della manovra; a protezione del portiere Marinca giocheranno invece Prete, Fontanesi e Marseglia schierati in linea.



