Diretta Potenza Monopoli/ Streaming video e tv: turnover per entrambe le squadre (Coppa Italia Serie C)

Potenza Monopoli sarà diretta dal signor Longo e, in programma alle ore 20:30 di mercoledì 6 febbraio presso lo stadio Alfredo Viviani, rappresenta una delle gare valide per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C 2018-2019. Si gioca in partita secca, e dunque potrebbe esserci l’eventualità di tempi supplementari e calci di rigore per stabilire la squadra qualificata; entrambe le formazioni giocano il campionato di categoria nel girone C, e si sono già affrontate due volte in stagione con un doppio pareggio. Il Potenza è in zona playoff, ed è un risultato a sorpresa se pensiamo che la squadra lucana è neopromossa e aveva come obiettivo principale la salvezza; domenica ha vinto una partita pazzesca a Pagani, andando sotto 3-1 dopo il gol lampo di França ma trovando la rimonta nel secondo tempo. Il Monopoli invece arriva da una sconfitta, quella di Trapani; tuttavia i pugliesi stanno ripetendo l’ottima stagione già andata in scena l’anno scorso ma questa volta con maggiore continuità. I playoff non dovrebbero sfuggire ai biancoverdi, che però dovranno stare attenti visto che la concorrenza è ampia; intanto, prima di lasciare la parola alla diretta di Potenza Monopoli, possiamo valutare il modo in cui i due allenatori decideranno di mandare in campo le loro squadre al Viviani, leggendo le probabili formazioni della sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Potenza Monopoli: le partite di Coppa Italia Serie C, come quelle del campionato di terza divisione, sono un’esclusiva del portale elevensports.it che per la quinta stagione permette di abbonarsi ad un servizio in diretta streaming video. Tramite l’utilizzo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete allora seguire le immagini di questa sfida, che potrete anche acquistare singolarmente pagando un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA MONOPOLI

Giuseppe Raffaele affronta Potenza Monopoli con l’idea di far riposare i suoi titolari: in attacco ci sarà comunque Lescano che, dalla panchina, ha risolto la partita contro la Paganese con una doppietta in due minuti. In questo caso però rimarrebbe fuori Genchi, che potrebbe però affiancare l’italo-argentino in un eventuale cambio di modulo; a centrocampo infatti potrebbe esserci Dettori tra le due mezzali Matera e Guaita, si gioca il posto anche Bacio Terracino che eventualmente può accentrare la sua posizione. Coccia e Panico saranno i due terzini, con i centrali difensivi Di Somma, Matino e Emerson che agiranno davanti al portiere Breza. Variazioni anche per il Monopoli di Beppe Scienza: Crisanto in porta, Gatti e Sanzone due dei difensori con uno tra Fabris, De Franco e Ferrara mentre sulle corsie di centrocampo potrebbero agire Filippo Berardi e Daniele Donnarumma. In mezzo Scoppa si occuperà della regia con Maimone e Montinaro ai suoi lati; nel reparto avanzato Salvemini e Mendicino dovrebbero essere i due titolari, al posto di Doudou Mangni e Gerardi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA