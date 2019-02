Diretta super-G Are/ Mondiali sci 2019 streaming video e tv: Paris e Innerhofer speranze azzurre

La diretta del super-G maschile di Are apre i Mondiali di sci 2019 anche per quanto riguarda gli uomini. Super-G dunque come primo atto della rassegna iridata sulle nevi della località svedese e siamo sicuri che sarà subito grande spettacolo. In stagione abbiamo visto che non ci sono gerarchie definite in questa difficile specialità che unisce alla velocità la capacità di affrontare al meglio le curve e le difficoltà del tracciato senza avere effettuato prove in precedenza. I possibili protagonisti per il super-G sono tanti, ma tra gli uomini più attesi ad Are ci sono sicuramente anche Dominik Paris e Christof Innerhofer, fatto che naturalmente renderà ancora più interessante in ottica italiana la prima gara maschile dei Mondiali di sci. Prima però di analizzare i possibili favoriti e le possibilità degli azzurri, è doveroso naturalmente evidenziare tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del super-G di Are, secondo atto di questi Mondiali di sci 2019.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SUPER-G DI ARE

La diretta del super-G di Are avrà inizio alle ore 12.30, quando prenderà il via il primo atleta che aprirà i Mondiali di sci 2019 anche per gli uomini. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svezia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G ARE: FAVORITI E AZZURRI

Come abbiamo accennato, è difficile definire le gerarchie del super-G in questa stagione. Rispetto al solito sono un po’ in ribasso i norvegesi, che comunque restano in primo piano, in particolare con Aleksander Aamodt Kilde che in questo momento sembra il più in forma fra i vichinghi. Per Aksel Lund Svindal e Kjetil Jansrud infatti il problema non sono tanto i risultati (eccellenti ad inizio stagione), quanto la condizione di forma nelle settimane più recenti: guai comunque a sottovalutarli, soprattutto sulle nevi della Scandinavia che naturalmente conoscono molto bene. L’Austria è in primo piano con Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer che occupano le prime due posizioni della classifica della Coppa di super-G, anche se curiosamente nessuno dei due ha ancora vinto nella specialità in questa stagione, mentre ci era riuscito a Beaver Creek Max Franz, adesso però assente per infortunio. Il vincitore a sorpresa di Kitzbuhel è stato il tedesco Josef Ferstl e chi si impone sulla Streif deve essere inserito fra i favoriti, o quanto meno fra i possibili outsider, che a dire il vero sono davvero tanti. Dulcis in fundo, non ci siamo naturalmente dimenticati gli azzurri e in particolare le nostre punte di diamante, Dominik Paris e Christof Innerhofer. In questa stagione Paris è stato fantastico anche in super-G, con la perla della vittoria a Bormio e altri due podi con i terzi posti di Beaver Creek e Kitzbuhel, dunque ci sono tutti i presupposti per rompere il ghiaccio già alla prima gara, che sarebbe anche il modo migliore per avvicinarsi poi alla discesa di sabato. Innerhofer invece è stato meno continuo che in discesa, ma vanta comunque il secondo posto in Val Gardena, senza dimenticare che Christof è stato secondo nel super-G delle Finali della scorsa stagione proprio ad Are, dove si chiuse la Coppa del Mondo con il test event in vista proprio di questi Mondiali di sci 2019. Le emozioni sono assicurate, non ci resta che goderci lo spettacolo!



