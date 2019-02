Diretta Trapani Catanzaro/ Streaming video e tv: Auteri senza Signorini e Statella (Coppa Italia Serie C)

Trapani Catanzaro, che viene diretta dal signor Sozza, vale per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C 2018-2019: al Provinciale di Erice le due squadre sono in campo alle ore 14:30 di mercoledì 6 febbraio. E’ il big match del turno e, giocandosi in gara secca – con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità nei regolamentari – potrebbe venirne fuori una sfida entusiasmante: entrambe infatti stanno facendo benissimo in campionato, dove sono impegnate nel girone C. Il Trapani è reduce dal convincente 4-2 sul Monopoli, con il quale ha saputo confermarsi come seconda forza del torneo pur restando a 9 punti dalla Juve Stabia, che ha vinto con un rigore in pieno recupero; il Catanzaro continua a stupire, ha giocato un primo tempo devastante a Reggio Calabria e vinto un derby al cardiopalma, visto che la Reggina ha sfiorato il pareggio. Il contesto della Coppa Italia Serie C è considerato secondario da entrambe le società, che puntano soprattutto ad arrivare ai playoff; per granata e giallorossi la possibilità di superarli e tornare in Serie B è più concreta che mai, e allora per la diretta di Trapani Catanzaro possiamo aspettarci le seconde linee che comunque dovrebbero essere in grado di garantire lo spettacolo. A tale proposito, andiamo a dare uno sguardo a quelle che al momento sono le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Trapani Catanzaro: le partite di Coppa Italia Serie C, come quelle del campionato di terza divisione, sono un’esclusiva del portale elevensports.it che per la quinta stagione permette di abbonarsi ad un servizio in diretta streaming video. Tramite l’utilizzo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete allora seguire le immagini di questa sfida, che potrete anche acquistare singolarmente pagando un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI CATANZARO

Nelle probabili formazioni di Trapani Catanzaro scopriamo appunto che Vincenzo Italiano dovrebbe fare turnover: possibile titolare Fedato che sarà squalificato in campionato, dunque Dambros rischia il posto a sinistra con Ferretti che sarà titolare a destra, mentre la prima punta del tridente sarà il veterano Evacuo che è favorito su Nzola. A centrocampo spazio alla regia di Toscano che verrà supportato dalle due mezzali Costa Ferreira e Taugourdeau; in difesa Culcasi e Mulè – a segno nel turno precedente – dovrebbero essere i centrali davanti al portiere Kucich, con Barbara e Girasole che agiranno invece come terzini. Il Catanzaro perde per squalifica Signorini e Statella: in difesa con Figliomeni e Nikolopoulos dovrebbe esserci Riggio, in porta va Elezaj mentre sulle corsie laterali dovrebbero agire Posocco e Nicoletti. A centrocampo la fase di impostazione sarà garantita da Iuliano, con Eklu che giocherà al suo fianco; nel tridente offensivo dovrebbe riposare Bianchimano, e allora la prima punta sarà uno tra Fischnaller e Mamadou Kanoute ma con l’ex Alessandria che, nel caso, sarà impiegato a sinistra. Dall’altra parte dovrebbe invece giocare D’Ursi, insidiato comunque da Giannone.



