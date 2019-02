Diretta Viterbese Ternana/ Streaming video e tv: si riparte dallo 0-1 al 46′ (Coppa Italia Serie C)

Viterbese Ternana si gioca per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C 2018-2019: le due squadre scendono in campo alle ore 18:30 di mercoledì 6 febbraio, ma rimarranno sul terreno di gioco per un minimo di 45 minuti e un massimo di 75 (in caso di supplementari, e poi eventualmente calci di rigore) perchè si tratta di un proseguimento di una partita iniziata la scorsa settimana. In campo al Rocchi lo scorso 30 gennaio, Viterbese e Ternana infatti hanno interrotto la loro gara dopo il primo tempo: la forte nevicata abbattutasi sulla città laziale ha reso impossibile disputare la ripresa (ovviamente dopo il canonico sopralluogo di arbitri e capitani), e sarà dunque oggi che questa verrà disputata. Secondo il regolamento si riparte dallo stesso minuto e punteggio di allora: un vantaggio non indifferente per gli umbri, che avevano trovato un gol immediato con Bifulco e ora cercheranno di difenderlo per qualificarsi. Vedremo dunque come procederà questa diretta di Viterbese Ternana, noi intanto possiamo ricordare che nell’ultimo turno di campionato i gialloblu hanno battuto il Siracusa mentre i rossoverdi sono andati a pareggiare sul campo del Ternana, ritrovando i punti dopo tre sconfitte consecutive ma non la vittoria, che a questo punto manca da quattro gare.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Viterbese Ternana: le partite di Coppa Italia Serie C, come quelle del campionato di terza divisione, sono un'esclusiva del portale elevensports.it che per la quinta stagione permette di abbonarsi ad un servizio in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE TERNANA

Non sappiamo se Antonio Calabro e Alessandro Calori confermeranno per Viterbese Ternana le formazioni con cui avevano iniziato la partita settimana scorsa; noi intanto possiamo ricordare in che modo avevano deciso di affrontare l’ottavo di Coppa Italia Serie C. I laziali avevano scelto una linea con Rinaldi, Atanasov e Sini a protezione di Thiam, con due esterni di centrocampo in De Giorgi e Mignanelli mentre Baldassin e Palermo si occupavano di tenere le fila in mezzo al terreno di gioco. Pacilli era il trequartista in appoggio ai due attaccanti Polidori e Zerbin; modulo quasi speculare per la Ternana, ma con una linea mediana a cinque in cui Frediani e Walter Lopez erano gli esterni, Palumbo il playmaker e Callegari e Rivas le due mezzali. Hristov, Bergamelli e Mazzarani avevano iniziato come reparto difensivo davanti al portiere Gagno, per il tandem offensivo Calori si era invece formato da Bifulco, autore come detto del gol che al momento decide la partita, e il giovane Karlo Butic.



