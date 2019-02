JUVENTUS, STURARO AL GENOA PER 16,5 MILIONI DI EURO/ “Contento ed emozionato”: i dettagli della cessione

Stefano Sturaro è un giocatore del Genoa a tutti gli effetti: la Juventus ha infatti ceduto il centrocampista al Grifone a titolo definitivo ottenendo in cambio 16,5 milioni di euro. Una plusvalenza importante quella messa a segno dalla dirigenza bianconera, che di Sturaro faceva a meno ormai da tempo avendolo dato in prestito nelle ultime due stagioni prima allo Sporting Lisbona e poi al Genoa. Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito del club bianconero con tanto di cifre dell’operazione:”Juventus Football Club S.p.A. comunica che, a seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali, è scattato l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo da parte del Genoa Cricket & Football Club S.p.A. del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Sturaro a fronte di un corrispettivo di € 16,5 milioni pagabile nei prossimi quattro esercizi.Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 12,9 milioni”.

STURARO, “CONTENTO ED EMOZIONATO”

L’ufficialità della cessione di Sturaro a titolo definitivo dalla Juventus al Genoa è arrivata oggi ma era da giorni che l’operazione era stata di fatto imbastita dalle due società. Lo dimostra il fatto che lo stesso giocatore qualche giorno fa si esprimeva, come riportato dal Corriere dello Sport, come un elemento del Grifone a tutti gli effetti:”Sono contento ed emozionato: sapete che per me la maglia del Genoa pesa il doppio rispetto ai miei compagni essendo tifoso e anche cresciuto calcisticamente proprio qui. Vengo da un periodo fisicamente difficile ma mi sono allenato molto. Per ora meglio non fare previsioni ma devo continuare a lavorare e aspettare il momento giusto per rientrare. La Juventus mi ha dato tantissimo. E’ uno dei club più importanti al mondo. Un’azienda collaudata che lavora perfettamente in ogni settore. Con loro ho imparato cosa vuol dire lavorare, vincere e sacrificarsi per un obiettivo, tutte cose che porterò qui”.

