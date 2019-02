Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score delle partite, ottavi di finale (6 febbraio)

Siamo pronti a vivere i risultati di Coppa Italia Serie C 2018-2019: il programma è quello degli ottavi di finale, è mercoledì 6 febbraio e già ieri abbiamo vissuto la prima sfida con Feralpisalò-Vicenza. Ricordiamo che anche per questo turno si giocherà in gara secca, con l’eventualità di tempi supplementari e calci di rigore; il Teramo attende ancora la vincente di Viterbese Ternana (sospesa per neve al termine del primo tempo) che recuperano alle ore 18:30 di oggi e fanno slittare l’ultimo ottavo a data da destinarsi. Nel frattempo, oggi si parte alle ore 14:30 con Gozzano-AlbinoLeffe, Monza-Pro Vercelli, Pisa-Pontedera e Trapani-Catanzaro; alle ore 15:00 avremo Imolese-Carrarese ed è previsto anche un posticipo serale, che sarà Potenza-Monopoli. Quali saranno le squadre che si qualificheranno ai quarti di finale? Lo scopriremo entro la giornata ovviamente, intanto possiamo andare brevemente a presentare il quadro della situazione per gli ottavi.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: LE SFIDE

I risultati di Coppa Italia Serie C ci presentano oggi alcune partite entusiasmanti: il big match può certamente essere individuato nella sfida di Erice, dove il Trapani secondo in classifica nel girone C – ovviamente del campionato – ospita un Catanzaro che, grazie alla vittoria di Reggio Calabria, ha agganciato il Catania al terzo posto e sta provando a scalare la graduatoria in cerca di una promozione diretta comunque molto complicata, visto che la Juve Stabia non accenna a fermarsi. Avremo in campo anche la capolista del girone A, ovvero quella Pro Vercelli che è appena andata a vincere a Carrara e sta tentando di andare in fuga; oggi partita non banale sul campo di un Monza che è in netta ripresa e ha la rosa per fare il colpo in Coppa Italia, così come Pisa e Pontedera che saranno avversarie all’Arena Garibaldi. Occhio anche a quello che succederà al Romeo Galli: l’Imolese continua a stupire in campionato e, in gara secca, può fare risultato contro una Carrarese che appunto arriva da una sconfitta, e appare meno brillante rispetto all’inizio della stagione. Possono vivere una giornata di gloria AlbinoLeffe e Potenza, ma Gozzano e Monopoli non hanno certo intenzione di fare sconti, in campionato stanno viaggiando molto bene (soprattutto i pugliesi) e sperano di ripetersi in Coppa Italia.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C

ore 14:30 Gozzano-AlbinoLeffe

ore 14:30 Monza-Pro Vercelli

ore 14:30 Pisa-Pontedera

ore 14:30 Trapani-Catanzaro

ore 15:00 Imolese-Carrarese

ore 18:30 Viterbese-Ternana*

ore 20:30 Potenza-Monopoli

* sedicesimi: si riparte dal 46′ sul risultato di 0-1



