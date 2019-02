Classifica Marcatori Serie A/ Capocannoniere, Cristiano Ronaldo in testa, Quagliarella insegue (23^ giornata)

Il primo campionato italiano torna protagonista e anzi darà il via alla sua 23^ giornata già oggi giovedì 7 febbraio con il primo anticipo: andiamo quindi a vedere che sta succedendo nella classifica dei marcatori della Serie A. Qui infatti in vista della quinta giornata di ritorno vediamo che il capocannoniere è a oggi Cristiano Ronaldo: il bomber della Juventus, grazie alla doppietta firmata contro il Parma nel turno precedente (non sufficiente però per ottenere la vittoria finale) è salito quindi in vetta con ben 17 gol messi a segno. Il lusitano però in questo turno dovrà fare attenzione: alle sue spalle infatti troviamo sempre Fabio Quagliarella. Il bomber di Giampaolo e Sampdoria, rinfrancato dalla convocazione alla nazionale di Mancini, è pronto a scendere in campo e riprenderai la vetta, sapendo di partire da 16 gol in tabella. Il podio della classifica dei marcatori di Serie A si completa poi con Duvan Zapata dell’Atalanta, che mancando la rete nel turno precedente, potrebbe vendicarsi in questa 23^ giornata: i suoi gol intanto sono ben 14.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: ALLE SPALLE DEL PODIO

I primi tre protagonisti della classifica dei marcatori di Serie A però devono fare attenzione perchè la lotta al vertice è ben ardua anche nella 23^ giornata di campionato. Ecco infatti che alla quarta piazza vediamo Piatek che vanta 14 gol in stagione tra le esperienze di Genoa e Milan. Dietro al polacco un connazionale ovvero Arkadiusz Milik, che in favore del Napoli ha messo a bilancio 12 gol. Appena dietro troviamo poi Caputo e Immobile che per i colori di Empoli e Lazio hanno finora messo a statistica 11 reti a testa. A chiusura delle prime posizione della classifica dei marcatori di Serie A troviamo poi Icardi, che per l’Inter ha segnato 9 gol in stagione: dietro al bomber argentino troviamo poi due giocatori del Napoli e quindi Dries Mertens e Lorenzo Insigne, con 8 marcature a testa.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

Ronaldo (Juventus) 17

Quagliarella (Sampdoria) 16

Zapata (Atalanta) 15

Piatek (Milan) 14

Milik (Napoli) 12

Caputo (Empoli), Immobile (Lazio), 11

Icardi (Inter) 9

Mertens Insigne (Napoli) 8



