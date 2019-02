Consigli Fantacalcio Serie A/ Attenzione alla difesa bianconera. Le dritte per la 23^ giornata

Puntuali come sempre arrivano anche i nostri consigli di Fantacalcio della serie A: come abbiamo notato il calendario del primo campionato italiano prevede che il primo match abbia inizio già oggi giovedi 7 febbraio e tutti i fantallenatori dovranno quindi fare attenzione a fissare le propri scelte in tempo per la 23^ giornata. Ecco quindi quali sono le dritte della nostra redazione match per match per questo appassionante turno di ritorno di campionato. Come detto si scenderà in campo già oggi con l’anticipo tra Lazio e Empoli: qui occhi puntati su Luis Alberto ma pure su Caicedo e Strakosha, mentre consigliano di lasciare in panchina Farias e Bennacer, non al top della condizione nelle ultime uscite. Il programma ufficiale poi prevede un altro anticipo per venerdi atteso tra Chievo e Roma: qui come al solito sarà da puntare forte sul giovane Zaniolo, ma ci sentiamo di consigliare anche De Rossi di ritorno dall’infortunio e già in campo contro il Milan: attenzione invece a Hetemaj e Barba. A completare il quadro degli anticipi della 23^ giornata di Serie A vi saranno anche le sfide Fiorentina-Napoli e Parma-Inter: qui rimangono tra i top Insigne e Pezzella mentre potrebbero non offrire una prestazione convincente Nainggolan e Biabiany.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE PARTITE DI DOMENICA

Ecco che la domenica dedicata al primo campionato italiano avrà inizio alle ore 12,30 con il lunch match Bologna-Genoa: qui per i consigli di fantacalcio di Serie A stilati dalla nostra redazione ecco nel mirino tra i top del turno Zukanovic e Poli. Proseguendo vediamo che alle ore 15,00 saranno tre gli incontri messi in programma e quindi Atalanta-Spal, Sampdoria-Frosinone e Torino-Udinese: qui vogliamo puntare la nostra attenzione su Ilicic, Kurtic (ex del match), Quagliarella, Ciano e Izzo. Proseguendo nel programma ecco poi alle ore 18.00 la sfida tra Sassuolo e Juventus, dove ci attendiamo una grande prestazione da Consigli, Locatelli e Cristiano Ronaldo, ma dovremmo fare attenzione alla difesa bianconera, appena ballerina nelle ultime uscite. Per il match di chiusura previsto alle ore 20.30 tra Milan e Cagliari, le certezze sono Piatek e Paquetà senza dimenticare anche Bakayoko e Ceppitelli: potrebbero non esser ancora al top invece Padoin e Calhanoglu.

