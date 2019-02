Diretta Lazio Empoli/ Streaming video e tv: Inzaghi perde Parolo ma ritrova Milinkovic-Savic (Serie A)

Lazio Empoli sarà diretta dal signor Chiffi: le due squadre affrontano la partita valida per la 23^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019 e scendono in campo alle ore 20:30 di giovedì 7 febbraio. Nemmeno il tempo di riposare che i biancocelesti giocano di nuovo: curiosamente il calendario ha piazzato due partite della Lazio nello spazio di quattro giorni, perchè la squadra di Simone Inzaghi ha giocato solo lunedì andando a ritrovare la vittoria sul campo del Frosinone. Tre punti che le hanno permesso di agganciare la Roma e tenere il passo dell’Atalanta: ci sono tre squadre che occupano la quinta posizione e devono recuperare una sola lunghezza al Milan, dunque in casa Lazio si torna a respirare aria di Champions League ma adesso bisognerà ritrovare la continuità. L’Empoli è reduce dal pareggio interno contro il Chievo: un risultato deludente per una squadra che sta rischiando di farsi risucchiare in zona retrocessione, in questo momento la panchina di Beppe Iachini non è saldissima perchè, esaurito l’effetto del suo arrivo, i risultati sono tornati ad essere poco soddisfacenti. Aspettando la diretta di Lazio Empoli andiamo dunque a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco dello stadio Olimpico, nell’analisi approfondita delle probabili formazioni di questa sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Empoli sarà riservata esclusivamente agli abbonati della televisione satellitare, che potranno seguirla su Sky Sport Serie A (numero 202) oppure su Sky Sport 251, dove si potrà eventualmente utilizzare il codice 419993 per acquistare il singolo evento. Naturalmente l’alternativa è quella della diretta streaming video, attivabile senza costi aggiuntivi da tutti i clienti Sky su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dove installare l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO EMPOLI

Per Lazio Empoli, Simone Inzaghi rischia di perdere quattro giocatori: uno sicuramente – Parolo è squalificato – gli altri tre invece danno buoni segnali e dunque Luis Alberto dovrebbe essere regolarmente in campo alle spalle dei due attaccanti, con Immobile che sembra poter recuperare e Caicedo che va verso la conferma dopo aver deciso la partita dello Stirpe. Arruolabile anche Joaquin Correa, che però va verso la panchina; a centrocampo torna Sergej Milinkovic-Savic che si piazzerà al fianco di Lucas Leiva, Lulic si riprende il posto a sinistra mentre dall’altra parte ci sarà Marusic. Invariata la difesa: Acerbi comanda la linea a protezione di Strakosha, ai suoi lati agiranno Bastos e Stefan Radu. Empoli schierato con la difesa a tre: come sempre Veseli, Rasmussen e Silvestre si piazzano davanti a Provedel. Il dubbio è La Gumina, che comunque dovrebbe finire in panchina: sarà ancora Farias (appena arrivato dal Cagliari) ad agire come trequartista alle spalle di Caputo, sugli esterni sono confermati Di Lorenzo e Pasqual mentre in mezzo, a creare gioco, ci sarà la regia di Bennacer con Hamed Traoré e Krunic che come al solito giostreranno da mezzali. Poche sorprese dunque per Iachini, a caccia della scossa giusta.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che vi permetteranno di scommettere su Lazio Empoli sono state fissate anche dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker i blancocelesti sono nettamente favoriti, avendo un valore pari a 1,30 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, che identifica la loro vittoria. Il segno X che regola il pareggio vi permetterebbe di guadagnare 5,25 volte quanto investito, mentre con l’eventualità del successo esterno dei toscani (segno 2) la vostra vincita corrisponderebbe a ben 9,00 volte la puntata.



