Infortunio Manolas/ Roma news: inguine mette ko il greco, ma torna Juan Jesus

L’infortunio di Manolas mette nei guai Eusebio Di Francesco in vista di Chievo Verona Roma che si disputerà domani in anticipo per via della Champions League. Lo stesso Di Francesco ha svelato che il greco non sarà convocato per la trasferta di Verona a causa di un problema all’inguine. Una defezione che preoccupa molto in vista della sfida col Porto di martedì dove la Roma si giocherà gli ottavi di finale di andata della Champions League. L’ex Olympiakos è un pilastro della squadra giallorossa e ha dimostrato di essere insostituibile soprattutto in un momento in cui la difesa sta ballando pericolosamente. Al suo fianco Federico Fazio ha dimostrato di non vivere un momento di grande forma, commettendo degli errori che non sono da lui. Nonostante i clivensi siano il fanalino di coda della Serie A non bisogna sottovalutare una gara dove la squadra giallorossa potrebbe avere la testa già impegnata alla sfida con i lusitani di martedì

Infortunio Manolas, Roma news: recuperato Juan Jesus

La buona notizia in casa Roma dopo l’infortunio di Manolas è il recupero di Juan Jesus che sarà regolarmente convocato per la trasferta contro il Chievo Verona. Il difensore brasiliano non ha mai brillato in maglia giallorossa, ma può essere in grado di sostituire il greco e sicuramente regala maggiori garanzie di Marcano. Quest’ultimo è arrivato in estate su desiderio del direttore sportivo Monchi senza però riuscire mai a convincere. Probabile dunque che per la sfida contro i clivensi Eusebio Di Francesco decida di puntare subito sull’ex Inter anche se reduce da un problema fisico. Attenzione però perché il campo del Bentegodi e il freddo potrebbero rischiare di portarlo a una ricaduta. Roma in emergenza e con i cerotti deve assolutamente vincere anche perché dietro la concorrenza non fa sconti. Riuscirà a farlo senza Manolas?

