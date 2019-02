Video/ Barcellona Real Madrid (1-1): highlights e gol della partita (Andata semifinale Coppa del Re)

L’attesissimo classico Barcellona-Real Madrid valido come gara di andata delle semifinali di Coppa del Re si è concluso sul punteggio di 1 a 1. Un pareggio tutto sommato giusto per quanto visto in campo: dopo un ottimo avvio del Real culminato col vantaggio firmato da Lucas Vazquez, i padroni di casa sono cresciuti alla distanza riuscendo poi a riequilibrare il risultato al 57′ con Malcom. Come si vede nel video di Barcellona Real Madrid, partono subito forte gli ospiti che sfiorano il vantaggio già al 5′ quando Vinicius ha conclusione un’incursione sulla sinistra smarcando al centro Kroos, la cui potente conclusione è stata respinta da Ter Stegen. Non passa nemmeno un minuto e al 6′ le merengues riescono a sbloccare il punteggio: Vinicius sfonda per l’ennesima volta sulla sinistra da dove crossa verso il secondo palo dove Benzema, dopo aver addomesticato il pallone, ha messo al centro dove Lucas Vazquez ha insaccato con una deviazione di prima intenzione anticipando Lenglet. I catalani faticano a reagire e rischiano addirittura di capitolare nuovamente al 15′ quando lo scatenato Vinicius ha condotto un contropiede concluso malamente con una conclusione murata dalla difesa quando avrebbe potuto servire il liberissimo Kroos. Il pubblico di casa deve aspettare il 32′ per assistere ad un occasione in favore dei propri beniamini quando Rakitic ha tentato un colpo di testa sulla punizione di Malcom che è stato respinto solamente dalla traversa. Al 35′ ottimo spunto di Malcom che ha servito in area Suarez, il cui preciso tiro a giro indirizzato verso l’angolino, è stato respinto con un gran intervento in tuffo da Keylor Navas.

LA RIPRESA

Come emerge dal video di Barcellona Real Madrid, la ripresa si apre sulla stessa falsa riga della prima frazione di gioco e cioè col Barcellona in pieno controllo del possesso palla ed un Real che però non riesce più a pressare coi in alto come nel corso dei primi quarantacinque minuti di gioco. Al 76′ arriva anche l’ultimo cambio a disposizione di Valverde che ha gettato nella mischia il canterano Alena al posto dello stanco Malcom. All’81’ arriva poi l’ultima occasione dell’incontro che nasce da una verticalizzazione per Vazquez che ha costretto all’uscita di pugno fuori dall’area di Ter Stegen che ha però di fatto servito Benzema che ha appoggiato al meglio piazzato Bale che però ha sbagliato il controllo permettendo così alla retroguardia di casa di disinnescare il tentativo delle merengues. Prima del triplice fischio di chiusura c’è stato solamente il tempo di segnalare l’ultima sostituzione a propria disposizione con la quale è entrato Asensio al posto di Vazquez.





