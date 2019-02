Andrea Bertolacci e Nicole Murgia/ È nato Lucas: anche il Milan fa gli auguri alla coppia

Fiocco azzurro in casa Bertolacci: è nato Lucas. Lo hanno annunciato il calciatore Andrea e la moglie Nicole Murgia sui social. «Mia vita… grazie per avermi regalato un’altra emozione unica. Sei una mamma speciale ti amiamo con tutto il cuore». Questo il messaggio del centrocampista del Milan, che su Instagram si è rivolto alla moglie, ringraziandola appunto per aver dato alla luce il loro secondogenito. Sulla sua pagina Instagram Nicole Murgia ha annunciato: «Benvenuto al mondo piccolo nostro. Posso solo dire grazie a questa vita meravigliosa perché mai mi sarei immaginata di potermi meritare tutto ciò». Poi si è rivolta direttamente al marito: «Grazie a te per essere perfetto in ogni cosa ti amo». La moglie di Andrea Bertolacci nella foto mostra il polso con il braccialetto ospedaliero e chiude il suo post con una dedica al nuovo arrivato: «E ora c’è un fratellino che vuole conoscerti».

ANDREA BERTOLACCI E NICOLE MURGIA: È NATO LUCAS

Nessuno tra Andrea Bertolacci e la moglie Nicole Murgia, sorella del giocatore della Spal, aveva rivelato il nome del nascituro. Ci ha pensato il Milan, che con un tweet ha fatto gli auguri alla coppia per aver dato alla luce appunto Lucas. «Benvenuto Lucas Bertolacci, felicitazioni a mamma e papà da tutta la community rossonera!», il tweet del club rossonero. La coppia aveva già un figlio, Matias, nato a gennaio di due anni fa. Proprio nei giorni scorsi papà Bertolacci su Instagram aveva pubblicato un post con dedica al primogenito in occasione del suo compleanno. «Due anni di emozioni, di felicità, di responsabilità, di pensieri, di gioie. Grazie per avermi reso la vita speciale. Ti sarò sempre accanto Ti amo amore di papà». Mamma Nicole invece aveva scritto un post molto lungo in cui c’era una promessa: «Ci saremo sempre piccolo nostro, saremo sempre lì al tuo fianco pronti a sostenerti amarti e consigliarti». Ora la famiglia si è allargata.

