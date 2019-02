Combinata Are/ Mondiali Sci 2019: streaming video e tv. Mikaela Shiffrin ci riprova!

I Mondiali di sci 2019 tornano protagonisti oggi venerdì 8 febbraio 2019 con la seconda gara del programma femminile ovvero la Combinata, che ad Are dovrebbe far la sua ultima partecipazione per la competizione iridata. Da tempo sul tavolo di discussione, la gara che mescola la grande tecnica dello slalom con la ricerca della massima velocità con la discesa, pare giunta ai saluti finali. Di fatto la prova (introdotta nella Copp del Mondo solo nella stagione 1974-1975), dove appare difficilissimo, per la stessa natura mista, individuare delle favorite certe pur avendo registrato negli anni nomi diversi, non ha mai entusiasmato il pubblico specie quello televisivo. La Fis ha quindi deciso che saranno i mondiali 2019 l’ultima edizione in cui la disciplina farà presenza e già a Cortina 2021 verrà sostituita dal parallelo. Andiamo a vedere chi onorerà la combinata di Are con la medaglia più preziosa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA COMBINATA DI ARE

La diretta della Combinata di Are avrà inizio alle ore 11,00 quando avrà inizio la prima manche della discesa: a seguire alle ore 16,15 avrà inizio la gara conclusiva di slalom tra i pali stretti della pista svedese. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svezia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

COMBINATA ARE: LE PROTAGONISTE

Come detto prima, per sua stessa natura, appare ben complicato individuare delle favorite d’obbligo per la combinata di Are: come abbiamo già visto nei giorni precedenti la neve svedese (e la scarsa visibilità come pure le basse temperature) è ben insidiosa e trovare in tali condizioni miste, la migliore sciatrice sia tra i pali stretti che la più veloce non è cosa facile. Chi però ha grandi chance di salire sul primo gradino del podio è certamente Wendy Holdener, vincitrice della coppetta di specialità nel 2016 e 2018 oltre che campionessa in carica a Sankt Moritz. Oltre alla rossocrociata però è completo mistero su chi potrebbe completare il podio: grandi assenti infatti saranno sia Michelle Gisin, campionessa olimpica di specialità (out per infortunio) che la super star amerocara Mikalea Shiffrin che certo, con la sua grande duttilità, avrebbe fatto un figurone alla Combinata di Are. La statunitense è fresca della medaglia d’oro vinta in Super g solo nella giornata di martedì (la prima dei Mondiali 2019), ma giusto due giorni fa ha comunicato ufficialmente che non sarà al cancelletto oggi, volendo concentrarsi sulle altre gare di questi Mondiali svedesi. Pur nella grande incertezza su chi siano le favorite oggi al podio, la nostra certezza è lo squadrone azzurro, che di sicuro farà molto bene anche oggi. La delegazione italiana appare davvero in ottima forma e in una gara dove può accadere di tutto, anche il tricolore potrebbe sventolare oggi in Svezia.



